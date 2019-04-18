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В Израиле

Суд запретил на два месяца забастовки железнодорожников

время публикации: 14:33 | последнее обновление: 14:33 блог версия для печати фото
Суд запретил на два месяца забастовки железнодорожников
Суд запретил на два месяца забастовки железнодорожников
Суд запретил на два месяца забастовки железнодорожников

Тель-Авивский окружной суд наложил двухмесячный запрет на проведение забастовок работниками Израильской железнодорожной компании ("Ракевет Исраэль").

Согласно постановлению суда, в этот период рабочий комитет и руководство компании должны провести интенсивные переговоры с целью урегулирования всех объявленных трудовых конфликтов.

В случае, если по итогам переговоров стороны не придут к согласию, работники будут иметь право на объявление забастовки с предупреждением за 48 часов.

Напомним, что регулярные забастовочные санкции со стороны рабочего комитета, включающие в себя такие меры как массовая неявка на работу машинистов и диспетчеров по причине "болезни", неоднократно приводили к сбоям в движении пассажирских поездов.

В последний раз после такой "эмидемии" руководство компании объявило о контр-забастовке и остановило движение поездов по всей стране.

Агрессивную политику рабочего комитета "Ракевет Исраэль" связывают с возвращением на пост председателя Гилы Адраи, пять лет назад смещенной руководством Всеобщей федерации профсоюзов за неподчинение.

Экономические и политические обозреватели отмечают, что действия Адраи, вызывающие острое недовольство населения, играют на руку правым партиям, намеревающимся провести через Кнессет закон о запрете на забастовку в государственных монополиях.

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