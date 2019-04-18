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В Израиле

Холодный апрель 2019-го: на следующей неделе ожидается снегопад на Хермоне

время публикации: 06:01 | последнее обновление: 07:17 блог версия для печати фото
Холодный апрель 2019-го: на следующей неделе ожидается снегопад на Хермоне
Холодный апрель 2019-го: на следующей неделе ожидается снегопад на Хермоне
Холодный апрель 2019-го: на следующей неделе ожидается снегопад на Хермоне

Согласно прогнозам метеорологов, ближайшая неделя ожидается прохладной – температура будет ниже среднесезонной. Время от времени будут идти дожди – преимущественно на севере, но иногда и в центре. Наиболее интенсивными дожди будут в субботу и в понедельник, 20 и 22 апреля.

В эфире радиостанции "Кан Бет" синоптик Шарон Векслер сообщила, что 22 апреля высока вероятность снегопада на вершине горы Хермон. Температура воздуха в этот день на вершине Хермона будет около нуля.

Впрочем, снегопад на вершине Хермона во второй половине апреля не такое уж редкое явление. Так, например, снег на Хермоне выпадал 23 апреля 2015 года и 20 апреля 2013 года.

В ближайшие дни, 19-21 апреля, будет прохладно, на севере, а иногда и в центре пройдут дожди, временами с грозами. Усилится западный ветер. Возможен шторм на побережье Средиземного моря.

См. также прогноз погоды на 18 апреля.



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