Смертоносность, многопрофильность и "оперативный интернет": ЦАХАЛ готовит новый пятилетний план

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала основные задачи нового пятилетнего плана развития, работа над которым ведется в генеральном штабе.

Новая программа предполагает продолжение роста уровня готовности армии к проведению широкомасштабной военной операции, с упором на сектор Газы, начатое в рамках действующей пятилетней программы "Гидеон".

Вторая часть программы предусматривает изменение концепции задействования боевых подразделений с учетом изменения современного поля боя и потенциальных противников.

В частности, упор будет делаться на повышение "смертоносности" боевых подразделений (максимизация урона, наносимого противнику в кратчайшее время при минимуме потерь со своей стороны), действующих в застроенной местности.

С этой целью предлагается формирование оснащение маневрирующих пехотных подразделений межвойсковыми возможностями, позволяющими увеличить их огневую мощь.

Также генштаб принял ряд решений к немедленному исполнению, не дожидаясь окончательного формирования нового пятилетнего плана:

- Приоритизация выделения боевых маневрирующих подразделений при распределении ресурсов для улучшения их оперативных возможностей.

- Создание в генеральном штабе департамента, который будет отвечать за "цифровую трансформацию" и "оперативный интернет", позволяющий всем участвующим в боевой операции подразделениям и платформам подключиться друг к другу.

- Создание межвойскового управления по созданию банка целей с участием военной разведки, ВВС и военных округов, и с привлечением систем искусственного интеллекта и науки о данных.

- Создание "многомерного" подразделения, сочетающего возможности пехоты, инженерных войск, противотанковых подразделений, артиллерии, ВВС и разведки.

- Создание подразделения во главе с бригадным генералом, которое будет заниматься новыми межвойсковыми методами ведения боя с использованием инновационных технологий.