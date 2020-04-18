В Иерусалиме прошла церемония освящения Благодатного огня: впервые без паломников

В субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла церемония освящения Благодатного огня. Впервые церемония проводилась без присутствия паломников, в соответствии с условиями карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

В храме присутствовали лишь около десяти священников, представляющих различные христианские конфессии. За происходящим наблюдала небольшая группа фотожурналистов и операторов. Около храма находился корреспондент NEWSru.co.il Дмитрий Брикман.

После завершения церемонии в храме Гроба Господня лампады с Благодатным огнем вынесли к Яффским воротам Старого города и передали представителям дипломатических миссий и фондов, обеспечивающих доставку в свои страны. Присутствовали представители России, Украины, Грузии, Молдовы, Греции. В дальнейшем Благодатный огонь вывезут в другие государства специальными авиарейсами.

Начальник отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман отметил, что в этом году правоохранительные органы не только обеспечивали безопасность всех участников церемонии, но и следили за строгим соблюдением правил карантина. В Старом городе Иерусалима в эту субботу находятся около 100 полицейских, посты установлены на всех воротах. При этом полицейские следят и за тем, чтобы все, кто находится в Старом городе, были в защитных масках и соблюдали дистанцию два метра. Майор Зингерман подчеркнул, что достигнуто полное взаимопонимание по поводу мер безопасности с представителями всех религиозных конфессий и иностранных дипмиссий.

Церковная церемония получения Благодатного огня (литания), в которой в прошлые годы участвовали десятки тысяч верующих, по традиции ранее проходила с раннего утра и состояла из ряда ритуалов: вначале кувуклию осматривала и опечатывала полиция, в полдень от Иерусалимской патриархии начинался Крестный ход к Гробу Господню, который завершался перед входом в кувуклию, в пещеру вносили большую лампаду, в которой должен был возгореться главный огонь и 33 свечи (по числу лет земной жизни Спасителя), затем Иерусалимский патриарх входил внутрь кувуклии в одном полотняном подряснике – чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру спички или что-либо еще, при помощи чего можно добыть огонь, после этого вход в часовню опечатывался и наступала тишина в ожидании чуда схождения Благодатного огня, после паузы патриарх выносил из кувуклии лампаду с Благодатным огнем. Особое значение таинству этой церемонии придают православные христиане в Греции, России, Украине и некоторых других странах восточной Европы. Армянские христиане настаивают на том, что не бывает чудес по расписанию, христиане-копты также не принимают это явление как чудесное, хотя и те, и другие чтут традицию освещения Благодатного огня.