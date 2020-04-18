Нетаниягу объявил об ослаблении режима карантина в Израиле

Вечером в субботу, 18 апреля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на специальном брифинге и объявил о частичном снятии карантина в Израиле. Глава правительства заявил, что меры, принятые до сих пор, оправдали себя. "Израиль находится очень высоко рейтинге стран OECD в том, что касается противодействия эпидемии коронавируса", - сказал Нетаниягу. Премьер-министр заявил, что с завтрашнего дня начинается ослабление режима карантина в том, что касается образа жизни граждан и расширения экономической деятельности.

По словам премьер-министра, на рабочих местах смогут находиться до 30% сотрудников. Предприятия хай-тек, различных отраслей промышленности и услуг смогут расширить свою деятельность на основе установленных правил. Магазины, находящиеся на открытом пространстве, возобновят свою работу. Торговые центры по-прежнему останутся закрыты. Занятия в школах для учащихся с особыми потребностями возобновятся в группах по трое. Семейные ясли смогут принимать трех детей при наличии постоянно работающей воспитательницы. Начнется постепенное расширение работы общественного транспорта. Будут разрешены занятия спортом парами. Возобновятся совместные молитвы с участием не более чем десяти человек.

Премьер-министр добавил, что послабления вводятся в силу на две недели. После этого будет проведена оценка итогов этого шага. "Если он оправдает себя, то мы взвесим возможность дополнительных ослаблений режима карантина. Если мы будем свидетелями новой вспышки эпидемии, придется вернуться к существовавшим ранее ограничениям", - сказал глава правительства.

Генеральный директор министерства финансов Шай Баабад отметил, что позднее будут опубликованы детали так называемого "фиолетового стандарта": списка правил, позволяющих возобновить работу предприятий и учреждений. Он отметил, что среди магазинов, которые, согласно плану поэтапного выхода из карантина, могут открыться уже 19 апреля, упоминаются торговые учреждения по продаже компьютеров, средств связи и электроприборов, канцелярских принадлежностей, домашней утвари, а также оптики и книжные.

При этом сохранятся ограничения по числу покупателей, находящихся в магазине, и обязательное измерение температуры при входе.

Магазины одежды, обуви, украшений, игрушек, а также парикмахерские, салоны красоты и торговые центры останутся закрытыми.

Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов отметил, что успех начавшегося этапа ослабления карантина целиком зависит от готовности граждан строго выполнять распоряжения минздрава и правительства."Мы настоятельно советуем всем, кто имеет такую возможность продолжать работать из дома", - сказал гендиректор минздрава. Он также отметил, что остается в силе требование носить маску, выходя из дома. Люди 67 лет и старше, а также больные хроническими заболеваниями должны оставаться дома.





