18 августа 2017 г.
последняя новость: 07:31
Глаголева скрывала свою болезнь
Вино в пещере льется рекой
Закрыта программа Юлии Меньшовой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:57 Консул Израиля в Барселоне: в местных больницах нет израильтян, пострадавших в теракте
06:15 Драка с Тель-Авиве с применением холодного оружия, два человека в тяжелом состоянии
05:41 Прогноз погоды на 18 августа: солнечно и жарко
00:44 В заповеднике Нахаль а-Баниас 34-летнюю жительницу Афулы укусила гадюка
22:53 МИД: 18 находящихся в Барселоне израильтян все еще не вышли на связь
20:36 МИД: 30 израильтян, находящихся в Барселоне, пока не связались с родными
20:14 В связи с терактом в Барселоне Биньямин Нетаниягу прибыл в МИД
18:49 МИД Израиля: нет информации об израильтянах, пострадавших в Барселоне
17:49 Пожар на "асбестовой" свалке в мошаве Оцем
17:38 БАГАЦ: акции протеста больше не будут проводиться возле дома Авихая Мандельблита
В Израиле

Консул Израиля в Барселоне: в местных больницах нет израильтян, пострадавших в теракте

время публикации: 06:57 | последнее обновление: 07:33 блог версия для печати фото
В Барселоне. На месте теракта

Утром в пятницу, 18 августа, консул Израиля в Барселоне Ицик Арзуан в эфире радиостанции "Кан Бет" заявил, что в течение вечера и ночи сотрудники консульства проверили все местные больницы.

По словам дипломата, в барселонских больницах нет израильтян, пострадавших в результате теракта.

- Автомобильный теракт в Барселоне. Фоторепортаж

Однако пока неизвестны все имена погибших в результате теракта, совершенного 17 августа.

Консул отметил, что, по разным данным, от 18 до 28 израильских граждан, находящихся в Барселоне и окрестностях, пока не вышли на связь со своими родственниками. Он пояснил, что речь идет о количестве обращений родственников израильских туристов, с которыми до сих пор со вчерашнего дня не удалось установить связь. Этих людей, по мнению дипломата, ни в коем случае не следует называть "пропавшими без вести".

Пресс-служба МИД Израиля утром 18 августа сообщила, что 25 израильтян, находящихся в Барселоне, пока не вышли на связь.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Полицейская операция к югу от Барселоны, ликвидированы предполагаемые террористы
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Полиция Барселоны: поиск исполнителя теракта в центре города продолжается
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 августа 2017 г.
МИД: 18 находящихся в Барселоне израильтян все еще не вышли на связь
// NEWSru.co.il // В мире // 17 августа 2017 г.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне
// NEWSru.co.il // В мире // 17 августа 2017 г.
Террористическая атака на Барселону: есть погибшие, десятки раненых







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 18 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017