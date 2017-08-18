Консул Израиля в Барселоне: в местных больницах нет израильтян, пострадавших в теракте

Утром в пятницу, 18 августа, консул Израиля в Барселоне Ицик Арзуан в эфире радиостанции "Кан Бет" заявил, что в течение вечера и ночи сотрудники консульства проверили все местные больницы.

По словам дипломата, в барселонских больницах нет израильтян, пострадавших в результате теракта.

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Однако пока неизвестны все имена погибших в результате теракта, совершенного 17 августа.

Консул отметил, что, по разным данным, от 18 до 28 израильских граждан, находящихся в Барселоне и окрестностях, пока не вышли на связь со своими родственниками. Он пояснил, что речь идет о количестве обращений родственников израильских туристов, с которыми до сих пор со вчерашнего дня не удалось установить связь. Этих людей, по мнению дипломата, ни в коем случае не следует называть "пропавшими без вести".

Пресс-служба МИД Израиля утром 18 августа сообщила, что 25 израильтян, находящихся в Барселоне, пока не вышли на связь.