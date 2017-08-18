В больницу "Сорока" доставлена израильтянка, пострадавшая в результате теракта в Барселоне

В пятницу, около 16:00, израильские СМИ, в том числе "Аруц 7", сообщили, что в больницу "Сорока" доставлена гражданка Израиля, пострадавшая в результате теракта в Барселоне.

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Женщина получила несколько травм, но медики оценивают ее состояние как сравнительно легкое. Ранее МИД Израиля заявил, что среди раненых израильтян нет, по погибшим информация уточняется.

По состоянию на 10 утра было неизвестно местонахождение трех израильтян, прибывших накануне в Барселону.





