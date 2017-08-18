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В Израиле

МИД Израиля: двое израильтян до сих пор не вышли на связь из Барселоны

время публикации: 09:58 | последнее обновление: 10:07 блог версия для печати фото
МИД Израиля: двое израильтян до сих пор не вышли на связь из Барселоны

Министерство иностранных Израиля около 10 утра в пятницу, 18 августа, сообщило, что к этому времени неизвестно местонахождение только двух израильтян, предположительно находившихся в Барселоне во время теракта.

- Автомобильный теракт в Барселоне. Фоторепортаж

Ранее сообщалось о 18 или даже 28 израильтянах в Барселоне, с которыми не могут связаться их родственники.

Теракты в Каталонии. 17-18 августа 2017 года

17 августа около 17:05 по местному времени белый фургон Fiat Talento выехал на тротуар пешеходной улицы на бульваре Ла Рамбла и совершил наезд на людей в районе между площадью Пласа-де-Каталунья и оперным театром Лисео. Злоумышленник ехал по тротуару от площади Каталония до рынка Бокерия – примерно 530 метров – петляя, чтобы сбить как можно больше людей. Затем он выскочил из машины и скрылся с места преступления. Позднее стало известно, что у террориста были сообщники.

В результате автомобильного теракта в Барселоне погибли или пострадали граждане 18 стран (в испанских СМИ цитируются и слова чиновника, заявившего о пострадавших из 24 стран). Официально подтверждена гибель 13 человек. Но подчеркивается, что 15 из более чем 100 раненых находятся в критическом состоянии, и число жертв может возрасти.

Вскоре после "автомобильного теракта" поступила информация, что один из террористов забаррикадировался в турецком ресторане Luna de Estambul на рынке Бокерия, удерживая в заложниках посетителей заведения. Около двух часов полиция вела переговоры с террористом. Он отпустил заложников, а затем сдался полицейским.

Полиция выяснила, что фургон, который использовали террористы, был арендован 28-летним гражданином Испании марокканского происхождения Дриссом Укабиром. Также выяснилось, что он взял в аренду две машины. Вторая - была обнаружена в 70 км от Барселоны.

Полиция прибыла на место теракта только через семь минут после нападения. По мнению израильских специалистов по безопасности, медлительность правоохранительных органов позволила террористам скрыться.

Бульвар был оцеплен полицией и сотрудниками служб безопасности. Люди, нашедшие укрытие в момент теракта в кафе и ресторанах, расположенных на бульваре, не могли их покинуть в течение трех-четырех часов.

Из-за опасений, что один из террористов зашел в метро, было остановлено движение транспорта не только в районе площади Каталония, но и во всем городе.

Спустя короткое время после атаки на бульваре Ла Рамбла, на блокпосте на выезде из Барселоны водитель легкового автомобиля проигнорировал требование полицейских остановиться. Он направил машину на полицейских, сбив троих из них. Полицейские открыли огонь по машине. Сообщалось, что водитель был застрелен. Позже стало известно, что владелец машины не был причастен к наезду на полицейских, так как к тому времени он был зарезан, его труп злоумышленники посадили на пассажирское сиденье.

Вскоре полиция Испании сообщила об аресте еще одного подозреваемого в причастности к нападению.

Полиция объявила в розыск 28-летнего Дрисса Укабира, паспорт которого был обнаружен в фургоне. Известно, что четыре дня назад он вернулся из Марокко. По информации израильской радиостанции "Кан Бет", в течение длительного времени он публиковал на своей странице антисемитские высказывания и карикатуры, а также сообщения, осуждающие "израильскую оккупацию". Журналист израильской радиостанции отмечал, что Дрисс Укабир оставил сообщение на своей странице после теракта.

Отметим, что теракт был совершен в разгар туристического сезона в Барселоне, которая является одним из наиболее привлекательных для туристов мест Европы: в течение года этот город посещают не менее 11 млн человек.

Власти Каталонии объявили трехдневный траур по жертвам нападения.

Группировка "Исламское государство" объявила о своей ответственности за теракт.

В ночь на пятницу, 18 августа, полиция Каталонии сообщила о проведении контртеррористической операции в городе Камбрильс (провинция Таррагона), к югу от Барселоны. Правоохранители обратились к жителям города с призывом не покидать свои дома. Согласно сообщению полиции, в ходе операции, были ликвидированы пять предполагаемых террористов. В перестрелке несколько человек получили ранения. По сообщениям испанских СМИ, автомобиль Audi A3, в котором находились террористы, сбил не менее семи пешеходов, но потом преступники столкнулись с патрулем Mossos d'Esquadra и началась перестрелка, в ходе которой террористы были ликвидированы. Были ли эти террористы связаны с теми, которые осуществили ранее теракт в Барселоне, пока неясно.

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// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Начата публикация данных о жертвах терактов в Каталонии







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