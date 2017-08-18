В заповеднике Нахаль а-Баниас 34-летнюю жительницу Афулы укусила гадюка

В заповеднике Нахаль а-Баниас, расположенном возле подножья горы Хермон, вечером в четверг, 17 августа, 34-летнюю жительницу Афулы укусила гадюка.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавшую в тяжелом состоянии в больницу "Зив" в Цфате, сообщает сайт 0404.co.il.

Змеи в Израиле активны практически круглый год, за исключением нескольких зимних месяцев. Многие из них ядовиты. При встрече со змеей лучше отступить, не пытаться ее прогонять и не провоцировать нападение. В случае укуса надо немедленно вызвать бригаду скорой помощи.

Специалисты также советуют при наличии такой возможности, сфотографировать змею, которая укусила человека, чтобы потом врачи точнее могли выбрать оптимальный способ лечения.