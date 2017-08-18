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В Израиле

В заповеднике Нахаль а-Баниас 34-летнюю жительницу Афулы укусила гадюка

время публикации: 00:44 | последнее обновление: 00:48 блог версия для печати фото
В заповеднике Нахаль а-Баниас 34-летнюю жительницу Афулы укусила гадюка

В заповеднике Нахаль а-Баниас, расположенном возле подножья горы Хермон, вечером в четверг, 17 августа, 34-летнюю жительницу Афулы укусила гадюка.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавшую в тяжелом состоянии в больницу "Зив" в Цфате, сообщает сайт 0404.co.il.

Змеи в Израиле активны практически круглый год, за исключением нескольких зимних месяцев. Многие из них ядовиты. При встрече со змеей лучше отступить, не пытаться ее прогонять и не провоцировать нападение. В случае укуса надо немедленно вызвать бригаду скорой помощи.

Специалисты также советуют при наличии такой возможности, сфотографировать змею, которая укусила человека, чтобы потом врачи точнее могли выбрать оптимальный способ лечения.

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