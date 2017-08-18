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В Израиле

Организаторы протестов в Петах-Тикве просят БАГАЦ разрешить им митинговать без разрешения

время публикации: 12:50 | последнее обновление: 12:50 блог версия для печати фото
Организаторы протестов в Петах-Тикве просят БАГАЦ разрешить им митинговать без разрешения

Организаторы акций протеста у дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита в Петах-Тикве подали в Высший суд справедливости иск против полиции и мэрии города.

Мени Нафтали, Ишай Адас и Давид Палмер, совместно с "Движением за чистоту власти", просят БАГАЦ постановить, что для организовываемых ими митингов не требуется специального разрешения полиции и мэрии и предварительного согласования.

Одновременно они требуют издания временного указа, запрещающего полиции изменять ситуацию до вынесения решения по поданному иску.

Напомним, что накануне было опубликовано решение БАГАЦ по иску, поданному жителями квартала Кфар-Ганим в Петах-Тикве, в котором каждую субботу проходят многолюдные акции протеста.

Судья Ноам Сольберг отклонил иск, отметив, что он больше не актуален, поскольку полиция уже приняла решение о том, что многотысячные акции протеста не могут проходить в центре жилого квартала.

В решении судьи отмечалось, что впредь полиция будет определять место проведения митингов.

Днем ранее в БАГАЦ был подан ответ государства на иск жителей Петах-Тиквы. В нем говорилось, что полиция приняла решение: для проведения акция протеста в Петах-Тикве их организаторам потребуется получить разрешение.

Полиция рекомендовала проводить митинги в парке, расположенном недалеко от Мирового суда Петах-Тиквы. В заключении полиции указывалось, что участники акций протеста создают неудобства для жителей квартала, а полиции крайне сложно при плотной застройке обеспечить безопасность участников мероприятия и местных жителей.

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