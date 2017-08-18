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В Израиле

Организаторы протеста против Мандельблита: "Не верьте полиции, место митинга не изменится"

время публикации: 14:49 | последнее обновление: 14:49 блог версия для печати фото
Организаторы протеста против Мандельблита: "Не верьте полиции, место митинга не изменится"

Высший суд справедливости (БАГАЦ) частично удовлетворил иск организаторов акций протеста у дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита в Петах-Тикве.

Согласно вынесенному в пятницу постановлению, в понедельник, 21 августа, состоится дополнительное заседание суда по поводу договоренностей между советом квартала Кфар-Ганим Гимель в Петах-Тикве и полицией Израиля по поводу места проведения демонстраций.

В то же время суд не стал издавать временный указ, запрещающий полиции принимать решения по поводу места проведения митингов.

Полиция предлагает протестующим проводить митинги не в центре жилого квартала, а возле здания окружного суда.

Однако лидеры протеста уже заявили, что не намерены подчиняться. В частности, адвокат Эльдад Янив написал на своей странице в социальной сети Facebook, что очередной митинг протеста состоится вечером в субботу на том же месте, что и предыдущие.

"Запомните, и не верьте вранью полиции, в эту субботу мы снова в Петах-Тикве и точка. Как обычно, в 20:00 на площади Горен", - говорится в сообщении.

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