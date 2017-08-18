В почтовом отделении в Реховоте были похищены тысячи посылок

Полиция задержала 55-летнего жителя Реховота по подозрению в краже посылок в почтовом отделении в городе, где он работал уборщиком. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает пресс-служба полиции.

Мужчину поймали с мешком, наполненном посылками. Позже в его доме был проведен обыск. Были обнаружены тысячи украденных на почте вещей.

Согласно подозрению, кражи совершались в течение года. Украденные вещи подозреваемый собирался продать. Полиция вернула посылки Почте Израиля, чтобы их передали адресатам.

После окончания допроса подозреваемый был помещен под домашний арест на пять дней. Расследование продолжается.