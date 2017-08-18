18 августа 2017 г.
последняя новость: 11:57
Глаголева скрывала свою болезнь
Вино в пещере льется рекой
Закрыта программа Юлии Меньшовой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:57 Подозрение: араб из Иерусалима пытался провезти в багажнике нелегала
11:29 В почтовом отделении в Реховоте были похищены тысячи посылок
10:14 У пляжа в Тверии чуть не утонул мужчина
09:58 МИД Израиля: трое израильтян до сих пор не вышли на связь из Барселоны
09:57 Три пляжа Тель-Авива остались без спасателей
08:39 Аэропорт Бен-Гурион установил рекорд пропускной способности
06:57 Консул Израиля в Барселоне: в местных больницах нет израильтян, пострадавших в теракте
06:15 Драка с Тель-Авиве с применением холодного оружия, два человека в тяжелом состоянии
05:41 Прогноз погоды на 18 августа: солнечно и жарко
00:44 В заповеднике Нахаль а-Баниас 34-летнюю жительницу Афулы укусила гадюка
В Израиле

В почтовом отделении в Реховоте были похищены тысячи посылок

время публикации: 11:29 | последнее обновление: 12:07 блог версия для печати фото
Украденные вещи
Украденные вещи

Полиция задержала 55-летнего жителя Реховота по подозрению в краже посылок в почтовом отделении в городе, где он работал уборщиком. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает пресс-служба полиции.

Мужчину поймали с мешком, наполненном посылками. Позже в его доме был проведен обыск. Были обнаружены тысячи украденных на почте вещей.

Согласно подозрению, кражи совершались в течение года. Украденные вещи подозреваемый собирался продать. Полиция вернула посылки Почте Израиля, чтобы их передали адресатам.

После окончания допроса подозреваемый был помещен под домашний арест на пять дней. Расследование продолжается.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 августа 2017 г.
Четверо бедуинов подозреваются во взломах и краже денег
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 августа 2017 г.
Полиция: на 18% снизилось количество преступлений в сфере сельского хозяйства
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 августа 2017 г.
Двое военнослужащих ЦАХАЛа задержаны за кражу и использование дымовых шашек
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июля 2017 г.
Задержаны подозреваемые в совершении нескольких краж на пляжах Эйлата
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 июля 2017 г.
Задержан лидер сети, торговавшей украденным у ЦАХАЛа оружием
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 июля 2017 г.
Полиция изъяла военное снаряжение, украденное с учебного полигона







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 18 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017