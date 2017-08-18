Прогноз погоды на 18 августа: солнечно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятница, 18 августа, будет солнечно и жарко. Температура воздуха существенно не изменится.

В Иерусалиме – 21-30 градусов, в Тель-Авиве – 24-31, в Хайфе – 22-30, в Эйлате – 29-40. В Беэр-Шеве – 24-36, в Мицпе-Рамоне – 22-33, на побережье Мертвого моря – 31-39, в Ашкелоне – 25-31, в Ариэле – 21-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-38, на Голанских высотах – 21-33.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 80-170 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В субботу-понедельник без существенных изменений.