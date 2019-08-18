Боевые действия в Газе: ракетный обстрел, попытка диверсии, удары ЦАХАЛа

В ночь на воскресенье, 18 августа, танк и вертолет ЦАХАЛа нанесли удары по целям в секторе Газы после того, как была зафиксирована попытка нескольких вооруженных боевиков приблизиться к забору безопасности на восточной границе сектора Газы. Инцидент произошел вскоре после очередного ракетного обстрела израильской территории.

По информации источников в Газе, атаке подверглась позиция боевиков террористической организации ХАМАС в Бейт-Лахии, на севере сектора. Эти источники сообщали о трех убитых боевиках. По состоянию на утро 18 августа, министерство здравоохранения Газы не подтверждает эту информацию. Возможно, тела убитых не были переданы в сектор. ЦАХАЛ сведения об убитых не комментирует.

Вечером 17 августа в Сдероте, а также в кибуцах Гевим, Нир-Ам, в населенных пунктах Ибим и Хават а-Шикмим сработала сирена "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле из Газы. Был зафиксирован запуск трех ракет. Как сообщал ЦАХАЛ, система "Железный купол" сбила две ракеты, осколки одной из ракет обнаружены на территории Сдерота. Шести гражданам потребовалась медицинская помощь: мужчина примерно 40 лет упал с велосипеда, направляясь в убежище, пожилая женщина упала на лестнице своего дома. Еще четырем гражданам, среди них женщина 30 лет и мужчина 74 лет, потребовалась помощь медиков для выведения из шокового состояния.

Напомним, что вечером в пятницу, 16 августа, из Газы была выпущена ракета, которую сбил "Железный купол". В ночь на субботу израильские самолеты атаковали несколько целей в секторе Газы.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Август. 2 обстрела, 4 ракеты. Три ракеты сбиты системой ПРО "Железный купол". Раненых нет. (по состоянию на 18 августа)

Июль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет. 7 июля умерла одна из пострадавших в результате майских обстрелов.

Июнь. 2 ракеты. Одна сбита системой ПРО "Железный купол". Пострадавших нет.

Май. Около 700 ракет. Примерно 240 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, 65 раненых.

Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.





