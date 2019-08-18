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В Израиле

Хаим Кац оставил министерский пост и ушел из правительства

время публикации: 11:58 | последнее обновление: 11:58 блог версия для печати фото
Хаим Кац
Авихай Мандельблит
Хаим Кац оставил министерский пост и ушел из правительства

В воскресенье, 18 августа, было объявлено, что Хаим Кац ("Ликуд") подал в отставку с поста министра социального обеспечения, и его просьба была удовлетворена.

Как сообщалось ранее, причина отставки Каца стало решение юридического советника правительства передать его дело в суд.

14 августа юридический советник правительства Авихай Мандельблит сообщил, что дело министра социального обеспечения Хаима Каца будет передано в суд. Кацу будут предъявлены обвинения в злоупотреблении общественным доверием. Он подозревается в продвижении интересов бизнесмена Моти (Мордехая) Бен Ари, с которым его связывают давняя дружба, а также давние деловые контакты.

Кац должен был подать в отставку до окончания прошлой недели, в противном случае юридический советник правительства обратился бы к главе правительства с требованием отправить министра в отставку.

Сайт Walla News писал, что Хаим Кац взвешивал возможность обратиться к Кнессету с просьбой предоставить ему "депутатскую неприкосновенность".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 августа 2019 г.
Ynet: 16 августа министр Хаим Кац подаст в отставку
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 августа 2019 г.
Юридический советник правительства решил передать дело Хаима Каца в суд





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