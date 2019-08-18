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В Израиле

Суд продлил задержание основателя сети TeleGrass на 12 суток

время публикации: 15:22 | последнее обновление: 15:22 блог версия для печати фото
Амос Дов Сильвер
Суд продлил задержание основателя сети TeleGrass на 12 суток
Суд продлил задержание основателя сети TeleGrass на 12 суток

В воскресенье, 18 августа, мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил на 12 суток (до 29 августа включительно) срок содержания под стражей основателя сети TeleGrass Амоса Дова Сильвера, рано утром доставленного в Израиль из Украины.

Ранее Сильвер был допрошен следователями отдела по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433).

Напомним, что Амос Дов Сильвер, основавший в 2017 году сеть TeleGrass, был арестован на территории Украины 12 марта 2019 года по требованию израильской полиции. Через TeleGrass осуществлялась торговля наркотиками в Израиле и других странах. По данным израильской полиции, в основном через эту сеть продавали марихуану, однако, по версии следствия, через эту сеть осуществлялся оборот из других наркотических средств. Оборот сети составлял сотни миллионов шекелей, заявляют в полиции.

Сильвера должны были доставить в Израиль рано утром 16 августа. Однако ему удалось скрыться в аэропорту "Борисполь". Позже он был обнаружен в Умани и задержан Службой безопасности Украины. Рано утром 18 августа его доставили в Израиль.

Украинское издание "Обозреватель" писало, что вечером 15 августа перед прохождением пограничных и таможенных процедур сотрудники ведомства выдали Сильверу паспорт гражданина США, не надели на него наручники после прохождения рамки металлодетектора и не пристегнули экстрадируемого к себе. Служба безопасности аэропорта решила досмотреть ручную кладь сотрудников СБУ, которые должны были доставить Сильвера в Израиль. Во время досмотра спортивных сумок они повернулись спиной к Сильверу, и тот, обойдя рамку в обратном направлении, сбежал от конвоя. Позже государственным бюро расследований Украины были задержаны трое сотрудников спецслужбы, которые подозреваются в том, что содействовали побегу Амоса Дова Сильвера из киевского аэропорта "Борисполь".

Гали Сильвер, супруга Амоса Дова Сильвера, утром 18 августа в эфире радиостанции "Кан Бет" сообщила, что она в настоящее время находится в США. Она продолжает настаивать на том, что ее мужа ошибочно обвиняют в торговле наркотиками, так как он лишь создал своего рода "доску объявлений" через мессенджер Telegram и не может нести ответственность за действия тех, кто пользовался этим сервисом.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 августа 2019 г.
Основатель сети TeleGrass доставлен из Украины в Израиль
// NEWSru.co.il // В мире // 17 августа 2019 г.
Три сотрудника украинских спецслужб подозреваются в содействии побегу Сильвера
// NEWSru.co.il // В мире // 17 августа 2019 г.
Основатель TeleGrass, сбежавший перед депортацией в Израиль, найден в Умани
// NEWSru.co.il // В мире // 16 августа 2019 г.
Основатель TeleGrass скрылся после решения украинского суда депортировать его в Израиль
// NEWSru.co.il // В мире // 15 августа 2019 г.
Украина отклонила апелляцию основателя TeleGrass, он будет депортирован в Израиль





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