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В Израиле

Жители Амоны проголосовали за компромисс с правительством

время публикации: 18 декабря 2016 г., 15:43 | последнее обновление: 18 декабря 2016 г., 18:28 блог версия для печати фото
Жители Амоны проголосовали за компромисс с правительством
Жители Амоны проголосовали за компромисс с правительством
Жители Амоны проголосовали за компромисс с правительством

Около 15:30 18 декабря стали известны результаты голосования жителей форпоста Амона по поводу нового варианта компромисса, предложенного правительством Израиля. 45 участников голосования поддержали компромисс, 25 выступили против, двое воздержались.

После того, как жители форпоста приняли предложенный им вариант решения проблемы, соглашение было единогласно утверждено правительством.

Теперь государство должно обратиться в БАГАЦ с просьбой отложить на 30 дней дату переноса форпоста.

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В ночь на воскресенье состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра просвещения Нафтали Беннета, главы регионального совета Самарии Йоси Дагана и представителей штаба по защите форпоста Амона. Вечером в субботу с представителями жителей Амоны встретился главы канцелярии Нетаниягу Йоав Горовиц. Как сообщил в своем микроблоге Twitter журналист Михаэль Шемеш, Биньямин Нетаниягу присоединился к обсуждению примерно в час ночи. Обсуждение продолжалось до трех часов утра.

В результате встречи был выработан проект нового компромиссного предложения по поводу судьбы поселка. В рамках компромисса, на соседних участках, на которые никто в настоящий момент не претендует, смогут остаться 24 из 40 семей жителей форпоста. Как сообщает портал Walla, государство взяло на себя дополнительные обязательства, повышающие вероятность реализации соглашения даже в том случае, если БАГАЦ наложит на него вето. Министр сельского хозяйства Ури Ариэль заявил в интервью радиостанции "Решет Бет", что подробности предложения станут известны лишь после того, как с ними ознакомят жителей Амоны.

Напомним, что согласно предложению, которое жители отвергли в ночь на 15 декабря, речь шла о том, что лишь 12 семей смогут переселиться на соседние с Амоной участки. Помимо этого, государство отказывалось взять на себя какие-либо обязательства по поводу осуществления компромисса.

В настоящий момент на территории форпоста находятся более семисот активистов, большинство из которых – подростки. В ночь на 18 декабря они продолжали работы по подготовке к возможному противостоянию с силами безопасности: блокировали дороги, ведущие к Амоне, готовили к поджогу автомобильные покрышки. По сообщению журналистов, находящихся на месте событий, температура воздуха в Амоне минувшей ночью не превышала трех градусов.



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