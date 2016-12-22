Удовлетворена просьба Моше Кацава о досрочном освобождении

В воскресенье, 18 декабря, был оглашен вердикт комиссии Управления тюрем, которая решила удовлетворить просьбу экс-президента Израиля Моше Кацава об условно-досрочном освобождении.

Комиссия пришла к выводу, что за пять лет, проведенные в тюрьме, Кацав осознал тяжесть совершенных преступлений и раскаивается в содеянном.

Бывший глава государства отбыл пять лет заключения из семи, к которым был приговорен судом за сексуальные преступления. 5 декабря он отметил свой 71 день рождения.

Точная дата выхода Кацава из тюрьмы пока не названа. Вероятно, он будет освобожден через неделю, на определенных условиях. В частности, Моше Кацав не сможет выезжать из Израиля до конца 2018 года, в этот период у него не будет права на общение с журналистами, ему запрещается покидать дом с 22:00 до 6:00, а также он должен будет регулярно отмечаться в ближайшем к месту проживания отделении полиции.

Чтобы получить разрешение на досрочному освобождение Кацав был вынужден обязаться участвовать в еженедельных сеансах групповой терапии, а также – ходить раз в неделю на сеансы психосоциального лечения. В будущем он не сможет занимать ответственные должности, предполагающие, что в его подчинении будут женщины.

У прокуратуры, которая возражала против досрочного освобождения Кацава, есть неделя на то, чтобы опротестовать решение комиссии Управления тюрем.

Ранее представители прокуратуры заявляли, что, по их мнению, Моше Кацав до сих пор не считает себя виновным и не раскаивается в содеянном. Представители обвинения утверждали также, что реабилитационная программа, в которой принимал участие Кацав, не является достаточно эффективной для того, чтобы быть основанием для условно-досрочного освобождения.

Второй канал ИТВ сообщал, что на протяжении последних месяцев бывший президент регулярно встречался с социальным работником. Адвокаты Кацава утверждали, что этого достаточно для того, чтобы считать их подзащитного прошедшим программу реабилитации. По мнению представителей прокуратуры, обязательной частью программы является участие осужденного в групповых встречах. Защита объясняла отказ от таких встреч нежеланием создавать дополнительный источник утечки информации о прошлом бывшего президента.

Предыдущая просьба Моше Кацава об условно-досрочном освобождении была отклонена 4 августа 2016 года.





