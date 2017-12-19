МВД: в Израиле дети "наследуют" национальность и вероисповедание матери

Редакция NEWSru.co.il запросила в МВД дополнительные разъяснения в связи с изучением претензий гражданина Израиля Леонида Вайнштейна по поводу справки управления регистрации населения, в которой он был указан как "русский христианин".

Как сообщалось ранее, 14 декабря Леонид Вайнштейн опубликовал в Facebook информацию о том, что получил от МВД документ, в котором он, по прошествии 27 лет жизни в Израиле (в том числе четырех лет службы в армии и 10 лет участия в резервистских сборах в качестве военного медика) неожиданно получил выписку из управления регистрации населения, в которой был назван "русским" и "христианином".

17 декабря пресс-служба МВД Израиля прислала в редакцию NEWSru.co.il следующий комментарий: "Согласно постановлению израильского суда, нет такого определения национальности "израильтянин", поэтому евреи записываются как граждане еврейской национальности, арабы (мусульмане или христиане) – как граждане арабской национальности, а прочие регистрируются в соответствии с национальностью в стране исхода. Заявитель Леонид Вайнштейн был зарегистрирован, когда он репатриировался в Израиль в 1990 году, как русский, с ведома и за подписью своих родителей. С тех пор эти записи не менялись". "Если у господина Вайнштейна есть возражения по его личному вопросу, ему предлагается напрямую связаться с нами, и его аргументы будут рассмотрены в индивидуальном порядке", – заверили нашу редакцию в МВД. При этом было отмечено, что таких случаев были сотни тысяч с начала 1990-х годов.

В ответ на просьбу нашей редакции уточнить комментарий представитель МВД пояснил, что, если гражданин просит "тамцит ришум мурхевет" (расширенный перечень личных данных), там будет указано "вероисповедание" – при этом, если человек записался/был записан при репатриации как "христианин", он будет указан в документе как христианин. В случае Л.Вайнштейна, который репатриировался в дошкольном возрасте, его отец был записан евреем, мать – христианкой, отметили в МВД.

Однако оставалось неясным, кто и когда записал Леонида Вайнштейна как христианина. Более суток потребовалось для того, чтобы получить ответ на этот вопрос.

И, как выяснилось, с точки зрения МВД, это не имеет принципиального значения, так как ребенок, согласно заведенной бюрократической процедуре, "наследует" вероисповедание, указанное в регистрационной форме его матери. "Регистрация (и национальности, и вероисповедания) осуществляется в соответствии с документами. Ребенок регистрируется автоматически в соответствии с регистрацией матери", – сообщила нашей редакции пресс-секретарь Управления регистрации населения Сабин Хадад.

Во взрослом возрасте гражданин может в индивидуальном порядке обратиться в МВД с просьбой об изменении регистрационных данных, "если есть официальная и проверенная документация", пояснила представительница управления.





