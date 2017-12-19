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В Израиле

НДИ: законопроект о смертной казни террористам предложат Кнессету как правительственный

время публикации: 18 декабря 2017 г., 08:33 | последнее обновление: 18 декабря 2017 г., 09:33 блог версия для печати фото
НДИ: законопроект о смертной казни террористам предложат Кнессету как правительственный
НДИ: законопроект о смертной казни террористам предложат Кнессету как правительственный
НДИ: законопроект о смертной казни террористам предложат Кнессету как правительственный

Под давлением министра обороны Авигдора Либермана форум глав коалиционных партий принял беспрецедентное с точки зрения процедуры решение. Законопроект НДИ о смертной казни террористам будет вынесен на утверждение Кнессета в предварительном чтении как правительственный.

По словам председателя парламентской фракции НДИ Роберта Илатова, это знаковое событие в истории Израиля. "Годами НДИ продвигает закон о смертной казни террористам, и годами правительство и Кнессет отвергали этот законопроект. Сегодня наконец этот законопроект получил поддержку всех коалиционных партий. В законе должно быть четко и ясно указано: террорист, поднявший руку на ни в чем не повинных граждан, подлежит смертной казни. Не будет больше курортных условий в тюрьме, не будет больше кадров массовых гуляний в честь убийц, не будет больше высшего образования за решеткой за счет налогоплательщиков. Семьи павших от рук террористов всю жизнь переживают чувство страшной утраты, а террористы отбывают свой срок в тепличных условиях. Для родных и близких жертв террора принятие этого закона станет исправлением исторической несправедливости", – заявил Роберт Илатов.

Лидер партии "Наш дом Израиль", министр обороны Авигдор Либерман подчеркнул, что убийство сержанта Рона-Ицхака Кукии – это еще одно доказательство необходимости срочного введения смертной казни для террористов. "Эта мера станет важным сдерживающим фактором для потенциальных убийц. Мы не можем мириться с тем, что террористы идут на свое кровавое дело, будучи твердо уверены, что они отсидят несколько лет в тюрьме, живя там припеваючи, а потом их так или иначе выпустят. С этой нечистью надо бороться решительно и бескомпромиссно", – сказал Авигдор Либерман.

Накануне вечером новостная служба корпорации "Кан" сообщила, что глава правительства Биньямин Нетаниягу и министр обороны Авигдор Либерман договорились о том, что в ближайшие две недели на обсуждение Кнессета будет представлен законопроект о смертной казни для террористов.

Председатель парламентской фракции Роберт Илатов "Наш дом Израиль" представил законопроект на рассмотрение межминистерской комиссии по законодательству еще 30 октября, но его рассмотрение было отложено. Илатов в ноябре высказывал предположение, что "определенные силы в коалиции преднамеренно блокируют продвижение законопроекта", который являлся одним из главных условий присоединения НДИ к коалиции и был включен в коалиционное соглашение.

В законопроекте, представленном председателем фракции Робертом Илатовым, говорится, что смертный приговор может быть вынесен террористам-убийцам большинством голосов судей военного трибунала, а не единогласно. В законопроекте отмечается также, что этот приговор не сможет быть опротестован.

Принятие поправок к закону оговаривается в 34-м пункте коалиционного соглашения.

Отметим, что в поддержку закона о смертной казни для террористов высказывался и сам глава правительства Биньямин Нетаниягу. После теракта в поселении Халамиш, в результате которого погибли 70-летний Йосеф Саломон, а также его дети Хая (46) и Эльад (35), Нетаниягу заявил: "Пришло время применить смертную казнь для террористов. Это закреплено законом, необходимо единогласное решение судей, но они также хотят знать позицию правительства. Моя позиция как премьер-министра – в таком случае, когда речь идет о таком гнусном убийце, его нужно казнить. Нужно, чтобы он больше не улыбался".

О необходимости смертной казни также высказывался министр разведки Исраэль Кац ("Ликуд").



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 декабря 2017 г.
СМИ: Нетаниягу и Либерман договорились о продвижении закона о смертной казни для террористов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 ноября 2017 г.
НДИ потребовали начать продвижение законопроекта о смертной казни террористам
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 сентября 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 июля 2017 г.
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На фоне голодовки заключенных Исраэль Кац высказался о необходимости смертной казни
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 мая 2016 г.
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