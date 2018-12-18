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В Израиле

Стрельба на автозаправке возле Мегидо: ранены не менее шести человек

время публикации: 21:26 | последнее обновление: 22:49 блог версия для печати фото
Стрельба на автозаправке возле Мегидо: ранены не менее пяти человек
Стрельба на автозаправке возле Мегидо: ранены не менее пяти человек
Стрельба на автозаправке возле Мегидо: ранены не менее пяти человек
ВСЕ ФОТО

Пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщила, что в 20:58 телефонным центром в округе Гильбоа было получено сообщение о нескольких раненых в районе перекрестка Мегидо. Вызов был получен с заправки "Дор Алон".

Парамедики МАДА, прибыв на место происшествия, сообщили, что двое из троих раненых находятся в тяжелом состоянии. Спустя короткое время парамедики обнаружили еще троих раненых в тяжелом состоянии.

Еще один раненый, мужчина в возрасте примерно 20 лет, находится в критическом состоянии. Все раненые доставлены в больницу "Эмек".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что, предположительно, речь идет о неудачной попытке ограбления АЗС. Однако позднее, этот же источник сообщил, что стрельба была открыта во время встречи двух банд.

На месте происшествия находятся крупные силы полиции. Пресс-служба правоохранительных органов передала, что ведется расследование обстоятельств инцидента. Версия теракта не рассматривается.

Согласно сообщениям в СМИ, все раненые являются жителями населенных пунктов Вади Ары.

Пресс-служба МАДА распространила видео, снятые на заправке парамедиками.

Информация уточняется.



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