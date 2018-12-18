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В Израиле

Юридическая система против правительства: "Закон о депортации семей террористов приведет нас в Гаагский суд"

время публикации: 10:46 | последнее обновление: 11:24 блог версия для печати фото
Активно жестикулируют Бецалель Смотрич и Мотив Йогев ("Байт Иегуди")
Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит и генеральный прокурор Шай Ницан
Биньямин Нетаниягу и Давид Битан

Во вторник, 18 декабря, комиссия Кнессета по законодательству приступила к обсуждению законопроекта об упорядочивании статуса новых населенных пунктов в Иудее и Самарии.

Этот законопроект, инициированный депутатом Кнессета Бецалелем Смотричем ("Байт Иегуди"), был утвержден 16 декабря межминистерской комиссией по законодательству. В тот же день комиссия утвердила законопроект Моти Йогева ("Байт Иегуди"), позволяющий переселять семьи террористов из одной части ПА в другую.

Голосования на комиссии состоялись после того, как блок "Байт Иегуди" предупредил, что если эти законопроекты не будут продвигаться, национально-религиозная партия прекратит голосовать с коалицией.

Законы были утверждены правительственной комиссией вопреки возражениям юридического советника правительства Авихая Мандельблита и генерального прокурора Шая Ницана.

Руководители различных структур правоохранительной системы требовали от премьер-министра Биньямина Нетаниягу блокировать продвижение законопроекта о перемещении семей террористов. "Вы пытаетесь провести, как будто между делом, законопроект, о котором говорят, что он является неконституционным. На вас лежит ответственность за то, как выглядит государство Израиль и как выглядит правительство государства Израиль", – цитирует служба новостей каналов "Решет" и "Кешет" слова Шая Ницана. Представители генпрокуратуры предупредили, что утверждение обсуждаемых законопроектов может привести к подаче иска в международный суд в Гааге против Израиля.

В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил на заседании фракции "Ликуд": "Депортация родственников террористов – эффективная мера. По-моему эффективность превышает вред. Юристы говорят, что это противоречит юридическим нормам в той форме, в которой это определено. Этот вопрос в дальнейшем вызовет юридический спор, но у меня нет сомнений в эффективности этой меры".

В коалиции заявляют, что законопроекты претерпят изменения в процессе обсуждения в комиссиях.

На фоне дискуссий о сути законопроектов, продолжается политическое противостояние между "Ликудом" и "Байт Иегуди". 18 декабря стало известно, что "Ликуд" намерен вынести на голосование законопроект о депортации семей террористов, предложенный депутатом Давидом Битаном. Этот законопроект будет вынесен на голосование как персональный, а не коалиционный, и поэтому не нуждается в утверждении межминистерской комиссии по законодательству.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 декабря 2018 г.
Межминистерская комиссия по законодательству утвердила законопроект о депортации семей террористов





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