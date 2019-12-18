ШАБАК: расследование теракта около поселка Долев привело к раскрытию инфраструктуры террора НФОП

В среду, 18 декабря, общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) разрешила к публикации информацию о том, что расследование теракта около поселка Долев, в результате которого в августе была убита 17-летняя израильтянка Рина Шнерб, привело к раскрытию инфраструктуры террора группировки "Народный фронт освобождения Палестины".

В общей сложности, были задержаны 50 террористов, трое из которых несут непосредственную ответственность за убийство Рины: это 44-летний Самар Арбид из Рамаллы, один из лидеров боевой организации НФОП, привлекавшийся ранее к ответственности за террористическую деятельность; 25-летний Касам Шабали из деревни Кубар, именно он собрал бомбу, арестован впервые; 25-летний Язан Маджмас из Рамаллы, ранее привлекался к ответственности за террористическую деятельность (эти имена публиковались ранее).

ШАБАК располагает доказательствами того, что та же группа была причастна к обстрелу автобуса около поселка Офра в декабре 2017 года, а также к обстрелу автомобиля около Ариэля в марте 2019 года. В результате этих нападений, в котором также участвовал 21-летний Нисам Мухаммад из Бир-Зейта, никто не пострадал.

Среди задержанных также оказались лидеры боевиков НФОП из Рамаллы Уалид Ханатша (50 лет), Ар-Разак Фарадж (56 лет) и Халид Джарар (56 лет). Следствие пришло к выводу, что они планировали теракт около поселка Долев и другие террористические нападения на израильтян. Причем Ханатша выдал деньги на подготовку и проведение этого теракта.

Во время проведения операций в Иудее и Самарии в рамках этого расследования было изъято значительное количество огнестрельного оружия, включая автоматические винтовки М-16, автоматы "Калашникова", винтовки "Галиль", пистолеты-пулеметы "Узи", пистолеты с глушителями и т.д. Также были конфискованы взрывчатые вещества и дополнительные поражающие предметы, которыми террористы начиняли бомбы. Были найдены рации и другие средства связи.

Теракт около поселка Долев

23 августа 2019 года рядом с источником Эйн-Бувин около поселка Долев (южная Самария, региональный совет Мате-Биньямин) сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибла 17-летняя израильтянка, Рина Шнерб. 19-летний брат Рины, Двир Хаим, получил тяжелые ранения. 46-летний раввин Эйтан Шнерб, отец Рины, получил ранения средней степени тяжести.

Эйтан Шнерб рассказал, что он, вместе с Двиром и Риной, пришел к источнику Эйн-Бувин около 10 часов утра. Его удивило, что в пятницу утром это популярное место отдыха было безлюдным. Взрыв раздался, когда семья шла от машины к источнику. Основной удар приняла на себя Рина, от полученных ранений она скончалась.

По данным следствия, Арбид привез Шабали и Маджмаса в отдаленный гористый район в ночь на 23 августа 2019 года. Боевики были вооружены, у них была с собой бомба с дополнительными поражающими предметами. Затем Арбид вернулся в Рамаллу, где оставил автомобиль. Примерно через час Ханатша довез Арбида на другом автомобиле до места, где его ждали боевики. Им потребовалось два часа для того, чтобы дойти до источника Эйн-Бувин, там они заложили бомбу, которую можно было привести в действие дистанционно. В течение нескольких часов боевики вели наблюдение, дождались появления израильтян и привели взрывное устройство в действие. Затем они пешком вернулись в Рамаллу.

Информация о задержании террористов, причастных к этому теракту, была разрешена к публикации 28 сентября 2019 года.





