Мать младенца из Илута заявила, что нанесла ребенку ножевые ранения

Мать годовалого ребенка из Илута заявила полиции, что нанесла младенцу ножевые ранения, а потом пыталась покончить с собой.

Пресс-служба полиции сообщает, что женщина, которой была оказана медицинская помощь на месте происшествия, задержана. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что годовалый младенец был доставлен без сознания в поликлинику в Илуте. Как сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом", там ребенку оказали первую помощь. Затем пострадавшего доставили в Английскую больницу в Нацерете, оттуда – в реанимационное отделение больницы РАМБАМ в Хайфе.

По сообщениям медиков, младенец находится в тяжелом состоянии.