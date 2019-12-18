Мать младенца из Илута заявила, что нанесла ребенку ножевые ранения
Мать годовалого ребенка из Илута заявила полиции, что нанесла младенцу ножевые ранения, а потом пыталась покончить с собой.
Пресс-служба полиции сообщает, что женщина, которой была оказана медицинская помощь на месте происшествия, задержана. Ведется расследование.
Ранее сообщалось, что годовалый младенец был доставлен без сознания в поликлинику в Илуте. Как сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом", там ребенку оказали первую помощь. Затем пострадавшего доставили в Английскую больницу в Нацерете, оттуда – в реанимационное отделение больницы РАМБАМ в Хайфе.
По сообщениям медиков, младенец находится в тяжелом состоянии.
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 декабря 2019
В Илуте годовалый младенец потерял сознание и находится в тяжелом состоянии
В Илуте годовалый младенец потерял сознание и находится в тяжелом состоянии