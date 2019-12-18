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NEWSru.co.il :: В Израиле18 декабря 2019 г., 08:34

Выборы-2020: в "Ликуде" готовятся к праймериз, в "Кахоль Лаван" ждут января

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Выборы-2020: в &quot;Ликуде&quot; готовятся к праймериз, в &quot;Кахоль Лаван&quot; ждут января Выборы-2020: в &quot;Ликуде&quot; готовятся к праймериз, в &quot;Кахоль Лаван&quot; ждут января

Апелляционный суд партии "Ликуд" отказался утвердить решение ЦК об отмене праймериз в предвыборный список партии в Кнессет 23-го созыва. В ответ на апелляцию, поданную активистами, требующими проведения праймериз, судья заявил, что для утверждения решения ЦК необходимо изменение устава партии, причем большинством в две трети членов партийного центра. Окончательное решение будет опубликовано 18 декабря. Если иск активистов партии будет удовлетворен, то руководство "Ликуда", инициировавшее отмену праймериз, сможет подать апелляцию в окружной суд или согласиться на проведение выборов.

Активисты "Ликуда", среди них Гилад Шарон, сын бывшего премьер-министра Ариэля Шарона, утверждают, что отсутствие выборов в предвыборный список противоречит уставу партии, а также нарушает демократический характер движения "Ликуд". В свою очередь, депутаты от "Ликуда" возражают против праймериз, ссылаясь на то, что Кнессет 21-го и 22-го созывов практически не функционировал, и поэтому парламентарии не успели зарекомендовать себя.

В случае проведения праймериз они должны состояться в ближайшие недели, так как последняя дата подачи предвыборных списков – 15 января 2020 года. Ожидается, что в случае праймериз лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу попытается вытеснить из списка сторонников Гидеона Саара, конкурирующего с ним на праймериз главы партии.

Подготовка к праймериз на пост главы "Ликуда" продолжается, они пройдут 26 декабря. Накануне аппарат "Ликуда" опубликовал ответ на иск, поданный штабом Гидеона Саара, в котором говорилось о более чем пяти тысячах членов партии, исключенных из списка избирателей на праймериз. "В ответ на слухи и неточные сообщения хотим проинформировать: из 5400 человек, данные которых штаб Гидеона Саара сегодня передал на проверку, 3071 – не платили членские взносы, 1440 – попросили прекратить членство в партии, 63 – скончались, 5 – вступили в партию "Авода", 26 – вступили в партию "Байт Иегуди", 438 – исключены по решению судьи окружного суда в соответствии с решением высшего суда "Ликуда", 210 – членство в партии действительно".

В окружении Саара ранее заявляли, что аппарат партии предумышленно вычеркивает из списков избирателей сторонников бывшего министра просвещения. В "Ликуде" пока не дали ответа и на требование штаба Саара установить камеры наблюдения на избирательных участках в день праймериз.

Одновременно в "Ликуде" продолжается и подготовка к выборам в Кнессет. Канал "Кешет" сообщил, что Нетаниягу намерен построить кампейн на демонстрации своих достижений за десять лет пребывания на посту главы правительства. Критика в адрес судебной системы будет звучать лишь в ответ на ожидаемые нападки со стороны оппозиции.

В других партиях также продолжается подготовка к началу предвыборной кампании. Как сообщила радиостанция "Кан Бет", в "Кахоль Лаван" приняли решение начать активную кампанию лишь в январе. Это мотивировано желанием сэкономить средства, а также отсутствием интереса со стороны избирателей, уставших от предвыборных кампаний.



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