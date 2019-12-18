Шай Ницан: прокуратура проверит возможность пересмотра дела Романа Задорова

Государственный прокурор Шай Ницан, покидающий в эти дни свой пост, заявил телеканалу "Кан", что прокуратура проверяет новую улику в деле об убийстве школьницы из Кацрина Таир Рады.

По словам Ницана, это может привести к пересмотру дела Романа Задорова, отбывающего наказание за убийство девочки.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что прокуратура по просьбе адвокатов Задорова обратилась в Верховный суд за разрешением ознакомиться с медицинской картой А.К, хранящейся в психиатрическом отделении больницы "Мизра". К просьбе адвоката Задорова о пересмотре дела его клиента приложены четыре документа из медкарты А.К., которые ранее не были известны ни полиции, ни прокуратуре, так как на них распространяется врачебная тайна.

Впервые имя А.К. всплыло в сериале "Тень правды", который вышел на экраны HOT в 2016 году. А.К., сама выпускница школы "Нофей Голан", где училась Таир Рада, на момент убийства проживала рядом со школой со своим партнером, А.Х., который утверждал, что А.К. призналась ему в убийстве девочки. В сериале также озвучивается версия о том, что А.К. признавалась в убийстве Таир Рады своей соседке по палате в психиатрической клинике. Однако эту версию проверить невозможно, поскольку соседка позже покончила с собой.

6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако вновь его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, однако в вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции. В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве 13-летней Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве.

Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".

Сомнения в виновности Задорова возникают, прежде всего, в связи с тем, что следствием в этом деле, как утверждали адвокаты осужденного, было допущено множество ошибок. Некоторые юристы, общественные деятели и политики высказывались за пересмотр дела Задорова, заявляя, что расследование было проведено небрежно.





