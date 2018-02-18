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В Израиле

Зампосла РФ: если Иран нападет, Россия будет на стороне Израиля

время публикации: 06:14 | последнее обновление: 07:30 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Владимир Путин
Иранский БПЛА (за секунды перед уничтожением). 10 февраля 2018 года
На месте падения F-16. 10 февраля 2018 года

На минувшей неделе заместитель посла Российской Федерации в Израиле Леонид Фролов в интервью изданию Times of Israel прокомментировал недавний инцидент на израильской границе, когда после уничтожения иранского БПЛА подверглись атаке израильские военные самолеты, а затем ЦАХАЛ нанес удары по целям в Сирии.

Утром в воскресенье, 18 февраля, это интервью цитирует российское государственное агентство РИА Новости.

Основной акцент делается на заявлении Фролова: "В случае агрессии в отношении Израиля, не только Соединенные Штаты будут на стороне Израиля – Россия тоже встанет на его сторону. Многие наши соотечественники живут здесь в Израиле, и Израиль в целом дружелюбная страна, и, таким образом, мы не позволим никакую агрессию против Израиля". Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о действиях России в случае агрессии против Израиля со стороны Ирана.

По словам дипломата, Москва поддерживает право Израиля на самооборону и считает абсолютно правильными действия израильских летчиков. Он пожелал скорейшего выздоровления пилоту и штурману, пострадавшим в результате пограничного инцидента.

Российский дипломат называет Израиль дружественной страной. Он не отрицает того, что сбитый израильтянами БПЛА был создан иранцами, но выражает сомнение по поводу того, что именно иранцы стояли за этой провокацией. Фролов предложил израильским спецслужбам установить контакты с сирийскими коллегами.

Помимо этого, Фролов высказал мнение по поводу того, что израильтян вряд ли удовлетворит американский план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.



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