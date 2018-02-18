Обострение ситуации на границе с Газой: диверсии террористов и ответные действия ЦАХАЛа

В течение последних суток на границе с сектором Газы были осуществлены несколько нападений, в ответ на которые ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам террористов.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

Суббота, 17 февраля. Около 16:00. Около кибуца Эйн а-Шлоша, на южном участке границы с сектором Газы, на пути следования израильского армейского патруля сработало взрывное устройство, заложенное палестинскими боевиками. Взрыв прогремел, когда военнослужащие приблизились к забору безопасности после того, как заметили флаг, показавшийся им подозрительным. Четверо военнослужащих получили ранения: двое ранены тяжело, один – в состоянии средней тяжести, состояние еще одного раненого оценивается как легкое. Все раненые были эвакуированы вертолетом в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Около 17:00 танк Армии обороны Израиля обстрелял наблюдательный пункт боевиков "Исламского джихада", расположенный в южной части сектора Газы.

20:00-22:00. ВВС ЦАХАЛа атаковали террористический туннель, который вел из квартала Зейтун в секторе Газы в сторону израильской территории, а также объект террористов, расположенный на территории бывшего поселения Нецарим. Помимо прочего здесь находились мастерские по производству боеприпасов. Атакован также лагерь боевиков в районе Хан-Юниса. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, всего были атакованы шесть объектов на территории сектора.

Арабские СМИ сообщают, что в ходе атак ВВС ЦАХАЛа по израильским самолетам был открыт пулеметный огонь. Пресс-служба ЦАХАЛа не подтверждает эту информацию.

21:00-22:00. На территории региональных советов Эшколь и Шаар а-Негев дважды срабатывал предупредительный сигнал "Цева адом". Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что сирена в региональном совете Эшколь была ложной, а во втором случае зафиксирован запуск ракеты из сектора Газы в сторону израильской территории. СМИ сообщили, что ракета попала в дом в одном из населенных пунктов регионального совета Шаар а-Негев. В этом инциденте никто не пострадал, однако дому причинен ущерб.

00:00-04:00. ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в секторе Газы. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, всего с минувшего вечера были атакованы 18 объектов, принадлежащих террористической организации ХАМАС.

Во время нанесения ночных ударов во многих израильских населенных пунктах, расположенных вблизи границы с сектором Газы, сработала система раннего предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом". Армейская пресс-служба отмечает, что речь идет о ложной тревоге и ракеты в сторону Израиля выпущены не были.

Палестинское агентство Maan со ссылкой на министерство здравоохранения Газы передает, что в результате израильских ударов по цели к востоку от Рафаха, на юге Газы, были убиты двое 17-летних жителей сектора. Агентство публикует фотографии убитых и называет их имена: Уасам Мухаммад Сабах (17) и Абдулла Айман Абу Шейх (17), проживавшие в районе Ас-Салам, восточнее Рафаха. Тела убитых доставлены в морг больницы "Абу Юсуф ан-Наджар". В сообщении отмечается, что еще один житель сектора считается пропавшим без вести после удара по этому району. "Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, заявляет: подростки были убиты в результате артиллерийского обстрела, когда пытались подойти к пограничному забору.

Палестинское агентство Safa, редакция которого расположена в Газе, сообщает о последствиях ударов ЦАХАЛа по целям в секторе, нанесенных в ответ на диверсию на границе и ракетный обстрел израильской территории. Согласно указанному источнику, в субботу были атакованы объект в промзоне к востоку от города Газа, а также посты боевиков к югу от города Газа, в районе "перекрестка шахидов", и около Хан-Юниса, в южной части сектора. По сведениям Safa, в результате одной из атак был ранен двухлетний ребенок, которого доставили в больницу "Абу Юсуфа ан-Наджара" в Рафахе. Степень тяжести ранения не указывается. Приводится также информация о том, что позже вечером ЦАХАЛ атаковал шесть объектов ХАМАС, включая "туннель джихада" в районе Зейтун, восточнее города Газа, и мастерские по производству оружия и боеприпасов в южной части сектора. Еще пять ракет были выпущены израильским самолетом в ночь на воскресенье по цели к югу от города Газа.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, подтверждает, что в субботу вечером и в ночь на воскресенье ЦАХАЛ атаковал несколько объектов боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама". ПИЦ сообщает о двух раненых в Газе (не сообщая при этом о раненом ребенке). Согласно указанному источнику, причинен ущерб базе "Тунис" в районе Аш-Шуджайя и базе "Ярмук" в районе аль-Туфа, к востоку от города Газа. Кроме того, ЦАХАЛ атаковал объект "Салах ад-Дин" в центральной части сектора, объект "Бригад Касама" к востоку от Хан-Юниса и цель к востоку от района Аш-Шуджайя, передает ПИЦ.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2018-й год.

Февраль. 3 обстрела, 3 ракеты. Пострадавших нет. (По данным на 18 февраля).

Январь. 5 обстрелов, 5 ракет. Пострадавших нет.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





