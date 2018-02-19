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В Израиле

В Кфар-Сабе в результате обрушения подъемного крана погибла женщина

время публикации: 18 февраля 2018 г., 16:59 | последнее обновление: 18 февраля 2018 г., 22:40 блог версия для печати фото
В Кфар-Сабе в результате обрушения подъемного крана погибла женщина
В Кфар-Сабе в результате обрушения подъемного крана погибла женщина
В Кфар-Сабе в результате обрушения подъемного крана погибла женщина

Возле торгового центра на перекрестке улиц а-Цомет и А-Шарон в Кфар-Сабе обрушился подъемный кран. Он упал на припаркованный перед торговым центром автомобиль. Погибла женщина.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что вызов был получен телефонной службой округа Яркон в 16:40.

По словам парамедиков, женщина, по всей видимости, припарковала машину и вышла, чтобы посетить магазин. К приезду "скорой" она не дышала и у нее не прощупывался пульс. Парамедики были вынуждены констатировать ее смерть.

Жертвой этой аварии стала 52-летняя жительница Кирьят-Оно Нета Ротман. В течение многих лет она работала в некоммерческой организации, оказывающей помощь людям с ограниченными возможностями. Она оставила после себя мужа и двух взрослых детей.

Полиция расследует обстоятельства, которые привели к обрушению крана. Задержан 60-летний оператор подъемного крана.

Стройплощадка, на которой произошло ЧП, закрыта на 48 часов.

По информации сайта "Гаарец", работы на объекте ведутся компанией "Шоваль Андаса", и это вторая авария с падением крана, принадлежащего этой компании.

Активисты некоммерческой организации "Кав ле-Овед", представляющей бесплатные юридические консультации и юридическую помощь рабочим, уверены в том, что гибель случайной прохожей в результате аварии на стройке в Кфар-Сабе, была ожидаемой. "Это был лишь вопрос времени, когда кавардак на стройплощадках выплеснется наружу, и приведет к гибели людей за пределами стройки", - цитирует "Кав ле-Овед" редакция "Кан Бет" в своем Twitter.

В течение прошлого года на стройках Израиля произошло несколько серьезных аварий, связанных с обрушением подъемных кранов. 19 октября на улице Шефер в Тель-Авиве пострадал строительный рабочий в результате обрушения крана.

10 октября в Петах-Тикве обрушение крана привело к эвакуации жильцов из дома, находящегося рядом со стройплощадкой.

24 июля на стройплощадке на улице Менахем Бегин в Тель-Авиве произошла авария, в результате которой не было пострадавших. В компании Danya Cebus, которая проводила работы, заявляли, что у обрушившегося подъемного крана были все необходимые разрешения.

19 марта в Рамат-Гане в результате обрушения подъемного крана тяжелые травмы получил один человек. Кран упал на проезжую часть. Лишь по счастливой случайности, никто из прохожих или людей, проезжавших по улицам в этом районе, не пострадал.

13 февраля на одной из строительных площадок в Бат-Яме обрушился 70-метровый подъемный кран. Он упал на проезжую часть, перекрыв движение и смяв легковой автомобиль. Мужчина, сидевший в машине, получил травмы средней степени тяжести.



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