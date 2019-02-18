Чехия поддержала Польшу: "Вышеградский саммит" в Иерусалиме отменен

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что саммит "Вышеградской четверки", который должен был проходить 18-19 февраля в Иерусалиме, не состоится. Вместо этого глава чешского правительства проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, передает агентство CTK.

Таким образом, Чехия поддержала Польшу, сначала понизившую статус своего представительства на саммите в Иерусалиме, а затем отменившую свое участие в этом международном форуме. Поводом послужили заявления Нетаниягу и министра транспорта и разведки Израиля Исраэля Каца, назначенного 17 февраля исполняющим обязанности министра иностранных дел.

В интервью газете "Исраэль а-Йом" и сайту i24News Кац заявил, цитируя известное высказывание Ицхака Шамира (Езерницкого), семья которого осталась в Польше и была уничтожена в годы Холокоста: "Многие поляки сотрудничали с нацистами... Поляки впитывают антисемитизм с молоком матери". При этом Кац отметил, что и сам он – сын переживших Холокост (родители министра родом из Латвии и Румынии).

Заявление Исраэля Каца вызвало резко негативную реакцию во внешнеполитическом ведомстве Польши. Польский посол в Израиле Марек Магировски выразил недоумение по поводу того, что "новый министр иностранных дел Израиля процитировал позорное и расистское заявление, которое совершенно неприемлемо".

Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцки назвал заявление Каца "антипольским расизмом". При этом он отметил, что Польша гордится своим участием в усилиях по продвижению мира и демократии на Ближнем Востоке и обеспечении безопасности Израиля, но не потерпит подобных высказываний о поляках.

Варшава потребовала разъяснений от Иерусалима. Посол Израиля в Варшаве Анна Азари вновь была вызвана в МИД Польши.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что Польша не может направлять своих официальных представителей для участия в саммите "Вышеградской четверки" в Иерусалиме.

Накануне, 17 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уведомил главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу, что он не прибудет на саммит "Вышеградской четверки" в Иерусалим, заявив, что Польшу на этом форуме будет представлять глава МИДа Яцек Чапутович. Позже Варшава приняла решение об отмене участия Польши в саммите.

Скандал разразился 14 февраля после публикации на сайте англоязычной израильской газеты The Jerusalem Post. Журналистка Това Лазарофф написала, что во время визита в Музей истории польских евреев, расположенный на бывшей территории Варшавского гетто, Нетаниягу произнес: "Поляки сотрудничали с немцами (во время Холокоста)". Заявление о том, что поляки помогали немцам убивать евреев во время Второй мировой войны, прозвучало в ходе встречи с израильскими журналистами.

На следующий день канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала разъяснения, отметив, что слова Нетаниягу были процитированы неверно: "На брифинге премьер-министр Нетаниягу говорил о поляках, а не о польском народе или о Польше как стране. Его слова были процитированы неверно и искажены в сообщениях прессы, однако затем цитата была исправлена журналистом, который первым допустил неточность".

Президент Польши Анджей Дуда в ночь на пятницу, 15 февраля, выразил сомнения в целесообразности проведения встречи "Вышеградской группы" в Израиле в случае, если премьер-министр Биньямин Нетаниягу действительно говорил о причастности поляков к убийствам евреев в годы Холокоста. На своей странице в Twitter Дуда написал: "Если заявление премьер-министра Нетаниягу прозвучало так, как сообщают СМИ, я готов предложить резиденцию президента Республики Польша "Замечек" в Висле для встречи премьер-министров Вышеградской группы (V4). Израиль не является хорошим местом для встреч в этой ситуации, несмотря на предыдущие договоренности".

На этом фоне посол Израиля в Варшаве Анна Азари была вызвана в МИД Польши. Причем ради этой беседы ей пришлось отменить запланированный вылет в Израиль.

11 января было объявлено о проведении в Иерусалиме 18-19 февраля международного саммита стран Центральной Европы ("Вышеградской группы"), в котором примут участие премьер-министры Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. 17-18 февраля Польша сначала понизила уровень своего представительства на форуме, а затем вообще отказалась от участия в саммите. Польшу поддержала Чехия, после чего саммит был отменен.

В прошлом году в Польше были приняты поправки к закону об Институте национальной памяти, так называемый "закон о Холокосте". Согласно этому закону человек, публично обвиняющий Польшу в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности мог быть приговорен к тюремному заключению сроком на три года. Закон также запрещал использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Наказанию предполагалось подвергать и тех, кто попытается "сознательно преуменьшить ответственность истинных виновников этих преступлений". Но в июне 2018 года параграф, вводящий уголовную ответственность за упоминание причастности поляков к преступлениям нацистов, был удален из этого закона и Анджей Дуда подписал новую версию. Тем не менее, власти Польши крайне негативно реагируют на любые упоминания о роли поляков в массовом уничтожении евреев на территории своей страны в годы Второй мировой войны.





