Ципи Ливни объявила об отказе участвовать в выборах и уходе из политики

В понедельник, 18 февраля, в Тель-Авиве глава партии "А-Тнуа" Ципи Ливни выступила со специальным заявлением, объявив об отказе от участия в выборах в Кнессет 21-го созыва и об уходе из политической жизни.

Ливни выступила с речью, в которой вновь подчеркнула, что считает необходимым урегулировать палестино-израильский конфликт по принципу "два государства для двух народов", а также считает крайне важным укреплять демократический режим государства Израиль. Ливни заявила, что всегда была готова заплатить цену за свои убеждения. "Я всегда говорила, что прежде всего государство, потом партия, потом я. Сегодня я приняла решение остаться в стороне, чтобы не разбазаривать голоса целого лагеря", – сказала она.

Ливни призвала своих сторонников не прекращать борьбу за идеалы, в которые они верят: "Да пребудет с вами мир, творите мир", – завершила она свое выступление, сдерживая слезы. Журналисты не получили права задавать вопросы.

Ципи Ливни не сказала, за кого она призывает голосовать на предстоящих выборах.

Решение Ливни продиктовано положением в опросах, по которым "А-Тнуа" не проходит электоральный барьер. В последние недели Ливни вела переговоры с партиями "Хосэн ле-Исраэль", "Еш Атид", "Ахи Исраэли", пытаясь сформировать совместный предвыборный список, однако эти усилия не увенчались успехом.

Напомним, что 1 января 2019 года прекратил существование политический союз, именовавшийся "Сионистским лагерем", в который входили партии "Авода" и "А-Тнуа". О прекращении союза лидер "Аводы" Ави Габай неожиданно объявил на срочно созванной пресс-конференции. После этого Ципи Ливни перестала быть главой оппозиции, эта должность перешла к представительнице "Аводы" Шели Яхимович. 29 января партию "А-Тнуа" покинула депутат Кнессета Ксения Светлова, в этот же день было объявлено о начале предвыборной кампании "А-Тнуа" под лозунгом: "Остановить врагов демократии". Однако на фоне появления блока "Хосэн ле-Исраэль" и ТЭЛЕМ, по всем опросам, "А-Тнуа" не проходила электоральный барьер.