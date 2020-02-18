Назначена дата первого судебного заседания по делам Биньямина Нетаниягу

Прокуратура Иерусалимского округа сообщила, что первое заседание суда по делам главы правительства Биньямина Нетаниягу состоится 17 марта в 15:00.

В сообщении указывается, что глава правительства вместе с другими обвиняемыми, среди которых Шауль Алович и Арнон (Нони) Мозес, должны явиться в окружной суд Иерусалима, где им будет зачитано обвинительное заключение. Однако, из официального уведомления следует, что Нетаниягу сможет попросить суд освободить его от присутствия на этом заседании.

На стадии чтения обвинительного заключения судья должен убедиться, что сидящие на скамье подсудимых понимают суть предъявляемых им обвинений. Обвиняемый также должен ответить на вопрос, признает ли он себя виновным. Если на этот вопрос получен утвердительный ответ, то суд сразу выносит приговор.

На втором этапе, предшествующем вызову свидетелей, стороны пытаются сократить продолжительность судебного процесса и прийти к соглашению по пунктам, не вызывающим у них разногласий, что позволит сократить список вызываемых в суд свидетелей. По делу Биньямина Нетаниягу прокуратура намерена заслушать 333 свидетеля, среди которых десятки сотрудников полиции.

Отметим, что первое судебное заседание состоится через две недели после выборов.

21 ноября 2019 года юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил, что главе правительства Биньямина Нетаниягу будут предъявлены обвинения по трем делам: 4000, 2000 и 1000. По всем трем делам премьер-министр будет обвинен в обмане общественного доверия, по "делу 4000" – и во взяточничестве.

Напомним, что в рамках "дела 4000" расследовались контакты Нетаниягу с владельцем компании "Безек" и сайта Walla Шаулем Аловичем в 2012-2017 годах. По версии следствия, Нетаниягу получил позитивное освещение на сайте Walla в обмен на услуги Аловичу, общая стоимость которых оценивается почти в миллиард шекелей.

"Дело 1000" было связано с получением семьей Нетаниягу незаконным путем подарков от бизнесменов на сумму в сотни тысяч шекелей.

"Дело 2000" рассматривало контакты Нетаниягу с главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом.

Биньямин Нетаниягу до последнего момента отвергал все обвинения в свой адрес и называл предъявление ему обвинений попыткой государственного переворота.





