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NEWSru.co.il :: В Израиле18 февраля 2020 г., 22:34

Биньямин Нетаниягу вызвал Бени Ганца на "теледуэль"

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Биньямин Нетаниягу пригласил Бени Ганца встретиться на теледебатах

В интервью 20-му каналу израильского телевидения глава правительства Биньямин Нетаниягу выразил готовность встретиться на теледебатах со своим главным противником на выборах в Кнессет 23-го созыва Бени Ганцем.

После того, как 12-й и 13-й телеканалы пригласили к себе лидеров двух крупнейших политических блоков для дебатов, Нетаниягу ответил, что место и время их проведения может выбрать Бени Ганц.

В прошлую субботу, давая интервью 13-му каналу, Бени Ганц на вопрос о том, готов ли он к дебатам с Нетаниягу, ответил, что "Нетаниягу ждут дебаты, и даже много дебатов" в суде. Отметим, что ранее стало известно о времени проведения первого заседания по делам главы правительства. Слушания состоятся в Окружном суде Иерусалима через две недели после выборов, 17 марта.

Председатель партии НДИ Авигдор Либерман в своем аккаунте в "твиттере" пригласил главу правительства встретиться лицом к лицу. "Биби, я был рад наконец услышать, что ты готов к дебатам. Я призываю тебя прийти на открытую дискуссию со мной еще до 2 марта, в любое удобное для тебя время и в любом месте".

Впервые предвыборные теледебаты были проведены в Израиле в 2015 году. Они транслировались в записи Вторым каналом ИТВ. Биньямин Нетаниягу, лидеры "Сионистского лагеря" Ицхак Герцог и Ципи Ливни, а также глава блока "Яадут а-Тора" отказались в них участвовать.

Перед выборами в Кнессет 23-го созыва среди членов "Ликуда" обсуждалась предположение, что участие Нетаниягу в дебатах с Бени Ганцем может изменить соотношение сил в пользу правого блока.



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Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 февраля 2015
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 февраля 2009
Теледебаты: Нетаниягу, Барак и Ливни ответили на вопросы посетителей Youtube

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