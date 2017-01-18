Министр обороны рекомендовал на год продлить каденцию Гади Айзенкота

Вечером 18 января министр обороны Авигдор Либерман сообщил о своем решении на год продлить каденцию Гади Айзенкота на посту начальника Генштаба ЦАХАЛа.

Пресс-служба министерства обороны сообщила, что решение было принято после консультаций с главой правительства Биньямином Нетаниягу.

Решение министра обороны нуждается в утверждении правительства. Голосование по этому вопросу намечено на воскресенье, 29 января.

Генерал-лейтенант Гади Айзенкот был назначен главой Генштаба в 2015 году. На этом посту он сменил Бени Ганца.