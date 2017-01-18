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В Израиле

Около тысячи израильских арабов приняли участие в акциях протеста по всей стране

время публикации: 18:08 | последнее обновление: 18:09 блог версия для печати фото
Около тысячи израильских арабов приняли участие в акциях протеста по всей стране

В среду, 18 января, во многих арабских населенных пунктах прошли акции протеста против сноса незаконных построек в непризнанной бедуинской деревне Умм аль-Хиран в Негеве.

По оценке журналистов, в общей сложности в акциях протеста приняли участие около тысячи человек.

Митинги проходили в Калансуа, Бака аль-Гарбии, Умм эль-Фахме, Сахнине.

По данным сайта Ynet, жители Умм эль-Фахма вышли на митинг под флагами Палестинской национальной администрации, они также пытались перекрывать шоссе №65.

Высший наблюдательный совет израильских арабов объявил о проведении 19 января однодневной забастовки во всех арабских населенных пунктах. В этот день в арабских населенных пунктах не будут работать муниципальные и общественные учреждения. Забастовка не коснется работы учебных заведений. Однако вместо первых двух уроков в школах состоятся митинги протеста.

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