Арабские депутаты отказываются верить в попытку теракта около Хуры и обвиняют Нетаниягу

Депутат Кнессета Айман Удэ, лидер Объединенного арабского списка, в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" заявил, что он отказывается верить сообщениям полиции о том, что во время операции по сносу незаконных построек в непризнанной бедуинской деревне Умм аль-Хиран в Негеве была предпринята попытка "автомобильного теракта".

Удэ, который не был непосредственным свидетелем этого происшествия, хотя находился в Умм аль-Хиране во время полицейской операции и даже получил ранение, считает, что полицейские застрелили невиновного, а теперь пытаются придать этому происшествию политическую окраску, называя погибшего активистом "Исламского движения".

Ранее Удэ на своей странице в Twitter сообщал, что в операции были задействованы сотни полицейских, которые применяли спецсредства для разгона толпы, наводя ужас на местных жителей, среди которых были женщины и дети.

В свою очередь, депутат Кнессета Исауи Фрейдж (МЕРЕЦ) обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что его решения спровоцировали кровопролитие. "Нетаниягу знал, что это пороховая бочка, и решил взорвать ее сегодня, понимая, что единственный способ отвлечь внимание от расследований против него – начать войну против арабской общины". Он напомнил о недавних сносах домов в Калансуа, за которыми последовала однодневная забастовка в арабском секторе, и назвал снос незаконных строений в Умм аль-Хиране "официальным объявлением войны".

Депутат Кнессета Ахмад Тиби (Объединенный арабский список) призвал международного сообщество встать на защиту интересов арабского меньшинства в Израиле, заявив, что оно жестоко страдает от дискриминационной и агрессивной политики израильских властей.





