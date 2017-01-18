18 января 2017 г.
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В Израиле

Арабские депутаты отказываются верить в попытку теракта около Хуры и обвиняют Нетаниягу

время публикации: 08:47 | последнее обновление: 09:19 блог версия для печати фото
Айман Удэ
Исауи Фрейдж

Депутат Кнессета Айман Удэ, лидер Объединенного арабского списка, в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" заявил, что он отказывается верить сообщениям полиции о том, что во время операции по сносу незаконных построек в непризнанной бедуинской деревне Умм аль-Хиран в Негеве была предпринята попытка "автомобильного теракта".

Удэ, который не был непосредственным свидетелем этого происшествия, хотя находился в Умм аль-Хиране во время полицейской операции и даже получил ранение, считает, что полицейские застрелили невиновного, а теперь пытаются придать этому происшествию политическую окраску, называя погибшего активистом "Исламского движения".

Ранее Удэ на своей странице в Twitter сообщал, что в операции были задействованы сотни полицейских, которые применяли спецсредства для разгона толпы, наводя ужас на местных жителей, среди которых были женщины и дети.

В свою очередь, депутат Кнессета Исауи Фрейдж (МЕРЕЦ) обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что его решения спровоцировали кровопролитие. "Нетаниягу знал, что это пороховая бочка, и решил взорвать ее сегодня, понимая, что единственный способ отвлечь внимание от расследований против него – начать войну против арабской общины". Он напомнил о недавних сносах домов в Калансуа, за которыми последовала однодневная забастовка в арабском секторе, и назвал снос незаконных строений в Умм аль-Хиране "официальным объявлением войны".

Депутат Кнессета Ахмад Тиби (Объединенный арабский список) призвал международного сообщество встать на защиту интересов арабского меньшинства в Израиле, заявив, что оно жестоко страдает от дискриминационной и агрессивной политики израильских властей.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2017 г.
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