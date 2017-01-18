В многоэтажном доме в Ашдоде рухнул лифт с пассажирами

В многоэтажном доме по улице А-Клита в Ашдоде рухнул лифт, в котором находились пассажиры.

Сайт Mivzak Live написал, что звонившие в службу скорой помощи сообщали, что в лифте находятся шесть человек и они серьезно пострадали.

К месту аварии были отправлены пожарные, имеющие специальное оборудование для эвакуации людей, а также машины "скорой помощи".

Парамедики МАДА, пока пожарные доставали людей из лифта, убедились в том, что все они находятся в сознании и могут отвечать на вопросы.

После завершения спасательной операции, пожарные и парамедики сообщали, что в результате этого инцидента никто серьезно не пострадал.





