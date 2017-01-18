18 января 2017 г.
последняя новость: 09:11
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:47 Арабские депутаты отказываются верить в попытку теракта около Хуры и обвиняют Нетаниягу
07:48 Полиция: в Умм аль-Хиране активист "Исламского движения" попытался совершить автомобильный теракт
07:15 Опрос Второго канала ИТВ: "Еш Атид" удерживает лидерство
07:14 ДТП около Кирьят-Малахи и на 443 трассе, двое погибших
07:04 Беспорядки при сносе незаконных построек в Негеве: есть погибшие, ранен депутат Удэ
06:55 Состоялось очередное массовое паломничество к гробнице Йосефа в Шхеме
05:17 Прогноз погоды на 18 января: небольшое понижение температуры, без осадков
22:26 18 января в Кнессете будет обсуждаться закон о депортации семей террористов
21:41 В связи с дорожными работами ночью будет перекрыто 4-е шоссе в районе Акко
18:46 Закончены работы по увеличению высоты забора на границе с Египтом
В Израиле

ДТП около Кирьят-Малахи и на 443 трассе, двое погибших

время публикации: 07:14 | последнее обновление: 09:16 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 18 января 2017 года
На месте происшествия. 18 января 2017 года

Утром в среду, 18 января, на 40-й трассе, недалеко от перекрестка Ахим (в окрестностях Кирьят-Малахи) автомобиль сбил пешехода – мужчину примерно 50 лет.

Медики из бригады скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место происшествия, констатировали смерть пострадавшего.

Полиция расследует это происшествие.

Сообщается также о ДТП на 443-й трассе, где грузовик, перевозивший сжиженный газ, врезался в дерево на обочине дороги. Водитель, мужчина примерно 40 лет, погиб. После столкновения произошла утечка газа. На место происшествия были вызваны пожарные.

На 75-й трассе, около деревни Яфия (к западу от Нацерета) в результате столкновения автобуса и автомобиля был тяжело травмирован мужчина примерно 30 лет. Для его доставки в больницу был вызван специальный вертолет.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 18 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017