ДТП около Кирьят-Малахи и на 443 трассе, двое погибших

Утром в среду, 18 января, на 40-й трассе, недалеко от перекрестка Ахим (в окрестностях Кирьят-Малахи) автомобиль сбил пешехода – мужчину примерно 50 лет.

Медики из бригады скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место происшествия, констатировали смерть пострадавшего.

Полиция расследует это происшествие.

Сообщается также о ДТП на 443-й трассе, где грузовик, перевозивший сжиженный газ, врезался в дерево на обочине дороги. Водитель, мужчина примерно 40 лет, погиб. После столкновения произошла утечка газа. На место происшествия были вызваны пожарные.

На 75-й трассе, около деревни Яфия (к западу от Нацерета) в результате столкновения автобуса и автомобиля был тяжело травмирован мужчина примерно 30 лет. Для его доставки в больницу был вызван специальный вертолет.