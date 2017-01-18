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В Израиле

Глава МВБ: участие Аймана Удэ в беспорядках будет расследовано

время публикации: 11:10 | последнее обновление: 13:08 блог версия для печати фото
Айман Удэ

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан ("Ликуд") призвал арабских депутатов Кнессета прекратить подстрекательские выступления и обвинил их в распространении недостоверной информации о том, что происходило в районе деревни Умм аль-Хиран.

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Глава МВБ также заявил, что полиция расследует, какую роль в сегодняшних беспорядках сыграл депутат Айман Удэ. По словам Эрдана, правоохранительные органы изучат имеющиеся материалы и определят степень причастности Удэ к подстрекательству к насилию и созданию помех для исполнения полицейскими своих служебных обязанностей.

В свою очередь, депутат Одед Форер ("Наш дом Израиль") заявил, что кровь погибших в результате беспорядков и сегодняшнего теракта в Негеве – на руках подстрекателей и провокаторов из Объединенного арабского списка. "Сегодняшний автомобильный теракт – это прямой и непосредственный результат безудержного подстрекательства и откровенного стремления арабских депутатов спровоцировать беспорядки, настроив людей против решения суда. Прослеживается четкая зависимость между кампанией подстрекательства, развернутой за последний год арабскими депутатами и сегодняшним терактом", – подчеркнул Форер.



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