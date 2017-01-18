Израиль простился с Эрезом Леви, погибшим в результате теракта в Умм аль-Хиране

Сотни людей собрались на кладбище в Явне, чтобы проводить в последний путь прапорщика спецподразделения полиции ЯСАМ Эреза Леви, погибшего в результате автомобильного теракта в Умм аль-Хиране.

На похоронах присутствовали министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, генинспектор полиции Рони Альшейх, родственники, друзья и сослуживцы Эреза.

Эрез Леви был похоронен на военном участке кладбища.

Гилад Эрдан и Рони Альшейх приехали после срочного совещания у главы правительства, которое было посвящено последним событиям в Умм аль-Хиране. Глава правительства Биньямин Нетаниягу передал свои соболезнования семье погибшего сотрудника полиции.

"Я выражаю соболезнования семье погибшего полицейского ЯСАМ Эреза Амеди Леви. Эрез был образцовым офицером, сыном полицейского, а сегодня утром он был убит в теракте. Это вторая автомобильная атака за последние нескольких дней. Мы боремся с этим смертоносным явлением, поразившим как Израиль, так и остальной мир. Израиль, прежде всего, является правовым государством, обеспечивающим одинаковое исполнение закона для всех. Данный инцидент не только не сдерживает нас, но укрепляет нашу решимость обеспечивать соблюдение закона везде. Я прошу всех, в первую очередь депутатов Кнессета проявить ответственность, прекратить подстрекательство к насилию и раздувание страстей. Община бедуинов является частью нашего общества, мы хотим интегрировать ее в израильское общество, а не обособлять и вычеркивать ее из нашей повседневной жизни. Силы полиции действуют на местности с разрешения властей, и никто не имеет права вмешиваться в их работу", - цитирует главу правительства его пресс-служба.