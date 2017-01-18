18 января 2017 г.
последняя новость: 18:53
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:53 В многоэтажном доме в Ашдоде рухнул лифт с пассажирами
18:28 Израиль простился с Эрезом Леви, погибшим в результате теракта в Умм аль-Хиране
18:08 Около тысячи израильских арабов приняли участие в акциях протеста по всей стране
17:52 В результате ДТП на 4-м шоссе погиб 50-летний мотоциклист
17:26 Система для перехвата баллистических ракет "Хец-3" передана ВВС ЦАХАЛа. ВИДЕО
17:09 Госконтролер обнаружил нарушения в деятельности Еврейского национального фонда
16:24 В квартире в Ашдоде обнаружено тело 40-летнего мужчины
16:09 19 января в арабском секторе объявлена всеобщая забастовка
15:51 "Шуферсаль" сообщила о подозрении на листериоз в двух продуктах
15:40 Полиция допросила журналиста Ави Рацона и гендиректора минсвязи Шломо Фильбера
В Израиле

Израиль простился с Эрезом Леви, погибшим в результате теракта в Умм аль-Хиране

время публикации: 18:28 | последнее обновление: 18:28 блог версия для печати фото
Израиль простился с Эрезом Леви, погибшим в результате теракта в Умм аль-Хиране
Израиль простился с Эрезом Леви, погибшим в результате теракта в Умм аль-Хиране
Израиль простился с Эрезом Леви, погибшим в результате теракта в Умм аль-Хиране

Сотни людей собрались на кладбище в Явне, чтобы проводить в последний путь прапорщика спецподразделения полиции ЯСАМ Эреза Леви, погибшего в результате автомобильного теракта в Умм аль-Хиране.

На похоронах присутствовали министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, генинспектор полиции Рони Альшейх, родственники, друзья и сослуживцы Эреза.

Эрез Леви был похоронен на военном участке кладбища.

Гилад Эрдан и Рони Альшейх приехали после срочного совещания у главы правительства, которое было посвящено последним событиям в Умм аль-Хиране. Глава правительства Биньямин Нетаниягу передал свои соболезнования семье погибшего сотрудника полиции.

"Я выражаю соболезнования семье погибшего полицейского ЯСАМ Эреза Амеди Леви. Эрез был образцовым офицером, сыном полицейского, а сегодня утром он был убит в теракте. Это вторая автомобильная атака за последние нескольких дней. Мы боремся с этим смертоносным явлением, поразившим как Израиль, так и остальной мир. Израиль, прежде всего, является правовым государством, обеспечивающим одинаковое исполнение закона для всех. Данный инцидент не только не сдерживает нас, но укрепляет нашу решимость обеспечивать соблюдение закона везде. Я прошу всех, в первую очередь депутатов Кнессета проявить ответственность, прекратить подстрекательство к насилию и раздувание страстей. Община бедуинов является частью нашего общества, мы хотим интегрировать ее в израильское общество, а не обособлять и вычеркивать ее из нашей повседневной жизни. Силы полиции действуют на местности с разрешения властей, и никто не имеет права вмешиваться в их работу", - цитирует главу правительства его пресс-служба.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2017 г.
Около тысячи израильских арабов приняли участие в акциях протеста по всей стране
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2017 г.
19 января в арабском секторе объявлена всеобщая забастовка
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2017 г.
Беспорядки при сносе незаконных построек в Негеве: погиб полицейский, убит террорист, ранены депутаты
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2017 г.
Полиция провела обыск в доме гражданина, совершившего автомобильный теракт в Негеве
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2017 г.
Глава МВБ: участие Аймана Удэ в беспорядках будет расследовано
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2017 г.
В результате автомобильного теракта в Негеве погиб сотрудник полиции
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2017 г.
Арабские депутаты отказываются верить в попытку теракта около Хуры и обвиняют Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2017 г.
Полиция: в Умм аль-Хиране активист "Исламского движения" попытался совершить автомобильный теракт







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 18 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017