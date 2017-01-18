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В Израиле

19 января в арабском секторе объявлена всеобщая забастовка

время публикации: 16:09 | последнее обновление: 16:28 блог версия для печати фото
19 января в арабском секторе объявлена всеобщая забастовка

Высший наблюдательный совет израильских арабов объявил о проведении 19 января однодневной забастовки во всех арабских населенных пунктах.

Забастовка проводится в знак протеста против сноса незаконных построек в бедуинской деревне Умм аль-Хиран в Негеве.

19 января в арабских населенных пунктах не будут работать муниципальные учреждения, общественные заведения. Забастовка не коснется работы учебных заведений. Вместе с тем, во всех школах состоятся двухчасовые митинги протеста.

Последний раз забастовка в арабском секторе проводилась 11 января в знак протеста против сноса девяти незаконных построек в Калансуа.

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