19 января в арабском секторе объявлена всеобщая забастовка

Высший наблюдательный совет израильских арабов объявил о проведении 19 января однодневной забастовки во всех арабских населенных пунктах.

Забастовка проводится в знак протеста против сноса незаконных построек в бедуинской деревне Умм аль-Хиран в Негеве.

19 января в арабских населенных пунктах не будут работать муниципальные учреждения, общественные заведения. Забастовка не коснется работы учебных заведений. Вместе с тем, во всех школах состоятся двухчасовые митинги протеста.

Последний раз забастовка в арабском секторе проводилась 11 января в знак протеста против сноса девяти незаконных построек в Калансуа.