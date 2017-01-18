Система для перехвата баллистических ракет "Хец-3" передана ВВС ЦАХАЛа. ВИДЕО

Отдел "Хома" Управления оборонных исследований и разработок при минобороне и американское агентство по противоракетной обороне (MDA) завершили первый этап разработки системы "Хец-3", предназначенной для перехвата баллистических ракет. В среду, 18 января система "Хец-3" была передана ВВС Израиля.

Пресс-служба министерства обороны напоминает, что система "Хец", разработанная под руководством главного субподрядчика, концерна "Таасия Авирит", является ключевым элементом многослойной системы обороны государства Израиль, в чьи задачи входит защита от баллистических ракет.

Система для перехвата ракет "Хец-3" считается одной из лучших в мире благодаря своей высокой точности и увеличенному радиусу действия.

В министерстве обороны уверены, что включение "Хец-3" в оперативную систему ВВС станет прорывом в оборонных возможностях государства.

Церемония передачи системы "Хец-3" ВВС Израиля







