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В Израиле

Полиция допросила журналиста Ави Рацона и гендиректора минсвязи Шломо Фильбера

время публикации: 15:40 | последнее обновление: 15:40 блог версия для печати фото
Полиция допросила журналиста Ави Рацона и гендиректора минсвязи Шломо Фильбера

Управление полиции пор борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) продолжает расследование двух дел, основным подозреваемым по которым проходит глава правительства Биньямин Нетаниягу.

В среду, 18 января, по "делу 2000" был допрошен известный спортивный обозреватель Ави Рацон. 14 января корреспондент Второго канала Гай Пелег опубликовал дополнительные отрывки бесед премьер-министра Биньямина Нетаниягу и издателя "Едиот Ахронот" Арнона Мозеса. Из опубликованных цитат следует, что Нетаниягу и Мозес обсуждали пути "снижения уровня враждебности" издания по отношению к нынешнему главе правительства. Как утверждает Второй канал, Мозес предложил Нетаниягу в качестве жеста доброй воли взять на работу нескольких журналистов, придерживающихся правых убеждений, которые будут публиковать материалы с позитивными оценками деятельности главы правительства. Нетаниягу упомянул кандидатуру Хагая Сегаля, которого, по его словам, "Эдельсон взял на пост главного редактора "Макор ришон"", а также известного спортивного обозревателя Ави Рацона, которого по неизвестной причине "забраковал" Мозес.

Также 18 января был приглашен на беседу со следователями генеральный директор министерства связи Шломо Фильбер.

Тем временем сайт Walla News сообщает о новых подозрениях, появившихся в ходе расследования "дела 1000". В частности, это издание пишет, что следствие проверяет связи главы разведки "Мосад" Йоси Коэна с бизнесменом Арноном Милченом, который подозревается во вручении незаконных подарков супругам Нетаниягу. Walla News пишет, что с 2005 года Коэн десятки раз встречался с Милченом в Израиле и за границей. Следствие также проверяет не получал ли Коэн запрещенных подарков от бизнесмена Джеймса Пакера.

При этом Walla News отмечает, что Биньямин Нетаниягу не единственный политик, поддерживавший дружеские отношения с Арноном Милченом. С бизнесменом также дружат бывший глава правительства Эхуд Ольмерт и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид.

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