Либерман: "Для решения любого конфликта необходимо согласие США и России"

В среду, 18 января, министр обороны Авигдор Либерман на конференции в академическом колледже в Нетании рассказал о своем видении перспектив палестино-израильского урегулирования, а также говорил о роли США на Ближнем Востоке и "арабской весне".

Свое выступление министр обороны начал с разговора об изменении роли США на Ближнем Востоке. Он отметил, что впервые со времен Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки не участвуют в решении одного из самых крупных конфликтов. "Это удивительно: Россия, Турция, Иран и другие региональные игроки пытаются достичь договоренности о прекращении военных действий в Сирии. И при этом США не участвуют в урегулировании", - отметил он. Авигдор Либерман назвал это "новым явлением" и высказал надежду, что "это произошло в первый и последний раз", и что США вернутся в регион.По словам Авигдора Либермана, для решения любой крупной проблемы необходимо согласие двух влиятельных держав - США и России.

Авигдор Либерман перечислил проблемы, которые на его взгляд являются главными для Израиля. "Это четыре проблемы: Иран, Сирия, палестинцы и израильские поселения в Иудее и Самарии. И для их решения Израилю будет необходимо прийти к соглашению с новой администрацией США", - сказал он.

Авигдор Либерман в своем выступлении выразил разочарование по поводу того, с какими итогами Барак Обама пришел к окончанию своей каденции. В качестве примера, он привел провал американской разведки, который закончился публикацией секретных материалов. "Но за несколько дней до окончания своей каденции Барак Обама помиловал информатора WikiLeaks. При этом на протяжении всей свой каденции он отказывал Израилю в просьбе о досрочном освобождении Джоната Полларда. Виновники утечки WikiLeaks отсидели семь лет и вышли на свободу. При этом Донатан Поллард был в заключении тридцать лет, хотя секретные материалы он передал стране, являющейся союзником США, - говорил Либерман - Поллард, конечно же, совершил серьезную ошибку, но ущерб, нанесенный им США был гораздо меньше, ущерба нанесенного участниками скандала WikiLeaks… Очень жаль, что президент США так заканчивает свою каденцию", - заключил Авигдор Либерман.

Говоря о палестинской проблеме, министр обороны отметил, что СБ ООН разбирается в происходящем, если полагает, что палестино-израильский конфликт является источником проблем на Ближнем Востоке. "99% жертв на Ближнем Востоке - в Сирии, Йемене, Иране - не имеют отношения нам. Несмотря на бушующие вокруг нас конфликты, мы контролируем ситуацию", - заявил он.

По словам Авигдора Либермана главной проблемой на Ближнем Востоке является конфликт между суннитами и шиитами, который охватил весь арабский мир, кроме того слабая экономика и проблемы управления. Он говорил, что главной проблемой арабских стран является разрыв между экономическим ростом и приростом населения. "В странах вокруг нас уровень безработицы среди молодежи составляет более 30%. И без решения экономическим проблем ничего невозможно сделать", - отметил он.

Авигдор Либерман говорил о том, что рост палестинской экономики является вопросом национальной безопасности Израиля. По его словам, израильское правительство должно сначала добиться стабильной экономики в Иудее и Самарии, а затем уже и в секторе Газы.

Министр обороны высказал мнение, согласно которому не существует связи между израильскими поселениями и невозможностью прийти к мирному заключению с палестинцами. Он отметил, что до 1966 года не было ни одного поселения, однако за 19 лет с момента объявления Независимости Израиля не было создано рядом с ним палестинское государство. Он также напомнил, что к войне 1973 года также привели не поселения, а нежелание арабского мира смириться с существованием еврейского государства.

Авигдор Либерман также заявил, что палестинское руководство никогда не согласится подписать с Израилем мирное соглашение, поскольку для этого необходимо получить поддержку арабского населения. Министр обороны также говорил о том, что ни в секторе Газы, ни в Рамалле нет лидеров, которые бы представляли интересы палестинцев, и у Махмуда Аббаса нет права говорить от имени своего народа.

Министр обороны говорил, что палестино-израильский конфликт может быть решен только в рамках регионального договора, возможно, между Израилем и Лигой арабских государств. По его словам, арабский мир уже понимает, что опасность исходит не от евреев или Израиля, а от мусульманских фанатиков и экстремистов.

Авигдор Либерман заявил, что отказ от территорий не приведет к миру и укреплению безопасности. В качестве примера он привел выход Израиля из Ливана. "Мы вышли из Ливана, до последнего сантиметра. Разве это принесло нам мир? Мы наблюдаем, как чудовище "Хизбаллы" растет на юге Ливана", - сказал он.





