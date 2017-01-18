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В Израиле

Школьники, не получившие "багрут", смогут приобрести специальность

время публикации: 10:52 | последнее обновление: 10:52 блог версия для печати фото
Школьники, не получившие "багрут", смогут приобрести специальность

Министерство просвещения запускает новый проект, который позволит выпускникам, окончившим школу без аттестата зрелости, получить отсрочку от армии и приобрести профессию.

Программа была запущена в этом году, и в ней приняли участие 18 выпускников школ, среди них 4 девушки.

Эти 18 человек, по разным причинам не получивших аттестат зрелости, получили отсрочку от армии, и вернулись в систему образования, чтобы получить специальность в области механического оборудования.

За четыре месяца, которые продолжалась учеба, молодые люди успели приобрести теоретические знания и практический опыт, который продолжат набирать в ходе службы в ЦАХАЛе, где будут служить по приобретенной специальности.

Пресс-служба минпроса сообщает, что в дальнейшем программа и список профессий будут расширяться.

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