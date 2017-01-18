18 января 2017 г.
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В Израиле

Полиция провела обыск в доме гражданина, совершившего автомобильный теракт в Негеве

время публикации: 13:40 | последнее обновление: 13:50 блог версия для печати фото
Полиция провела обыск в доме гражданина, совершившего автомобильный теракт в Негеве

Сотрудники сил безопасности провели обыск в доме жителя Негева, совершившего автомобильный теракт в районе Умм аль-Хиран и застреленного полицейскими. В результате этого теракта погиб 34-летний прапорщик полиции Эрез Леви.

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Как сообщает пресс-служба полиции, в ходе обыска в доме этого человека нашли несколько отложенных газет с заголовками о нападениях на израильтян. В частности, были найдены три газеты за 5 ноября 2015 года, в которых рассказывалось о теракте на перекрестке Хальхуль, совершенном 4 ноября, когда автомобиль, за рулем которого находился араб, врезался в группу военнослужащих. В результате того теракта был тяжело ранен боец МАГАВ, террорист ликвидировали. В тех же номерах рассказывалось о том, что к теракту, следствием которого стало падение российского самолета на Синае, причастно "Исламское государство".

Из дома этого гражданина изъяты книги на арабском языке для дальнейшего изучения. Для допроса задержан сын хозяина дома.

Ранее полиция заявляла, что исполнитель теракта был активистом южного крыла "Исламского движения".

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Среда, 18 января 2017 г.
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