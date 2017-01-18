18 января 2017 г.
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Прогноз погоды на 18 января: небольшое понижение температуры, без осадков

время публикации: 05:17 | последнее обновление: 05:17 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 18 января: небольшое понижение температуры, без осадков

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 18 января, будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха в среднем немного ниже, чем вчера, и соответствует среднесезонной. Без осадков. Возможна дымка на побережье Средиземного моря и в Негеве.

В Иерусалиме – 8-15 градусов, в Тель-Авиве – 12-18, в Хайфе – 11-17, в Эйлате – 12-24. В Беэр-Шеве – 9-19, в Мицпе-Рамоне – 6-16, на побережье Мертвого моря – 15-24, в Ашкелоне – 11-18, в Ариэле – 8-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-21, на Голанских высотах – 9-18.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В четверг ожидается дополнительное понижение температуры, переменная облачность. В пятницу – без существенных изменений. В субботу температуры понизится, возможен слабый дождь на севере.

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Среда, 18 января 2017 г.
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