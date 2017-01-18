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В Израиле

Пресс-служба полиции опубликовала видеозапись теракта в Умм аль-Хиране

время публикации: 21:57 | последнее обновление: 22:45 блог версия для печати фото
Умм аль-Хиран, 18 января 2017 года

В ходе расследования обстоятельств гибели прапорщика спецподразделения полиции ЯСАМ Эреза Леви во время беспорядков Умм аль-Хиран, следственные органы пришли к однозначному выводу, что речь идет о теракте, а не о несчастном случае, как это утверждают родственники террориста.

В ходе расследования, в числе прочего, использовались материалы видеосъемки, которая велась с воздуха. Вечером 18 января эта запись была опубликована пресс-службой полиции.

"На видео можно увидеть, что террорист сначала сидит в стоящей на обочине машине с выключенными фарами. Затем он медленно начинает движение. Заметив приближающуюся машину, военнослужащие освещают ее прожектором. После того, как машина продолжила движение, военнослужащие делают три предупредительных выстрела в воздух. В этот момент водитель газует, объезжает военнослужащих и направляет машину на большую группу полицейских, сбивая двоих из них".

По данным следствия, инцидент произошел в 5:59 и продолжался около 60 секунд. В полиции также обращают внимание на то, что родственники террориста утверждают, будто в машине вместе с водителем находился его сын, однако это не подтверждается видеозаписью.



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