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В Израиле

Раиду Рушрушу предъявлено обвинение в убийстве Теилы Нагар

время публикации: 11:04 | последнее обновление: 11:04 блог версия для печати фото
Раиду Рушрушу предъявлено обвинение в убийстве Теилы Нагар

Разрешено к публикации: государственная прокуратура передала в суд обвинительное заключение против Раида Рушруша (27) из деревни Мрар, подозреваемого в убийстве 31-летней жительницы кибуца Гиносар Теилы Нагар.

Тело женщины со следами физического насилия было обнаружено 20 декабря 2016 года около поселка Мигдаль, расположенного недалеко от западного побережья озера Кинерет.

По данным следствия, Рушруш, являвшийся сожителем Нагар, счел изменой ее обращение в полицию с жалобой на насилие с его сторон. Рушруш был задержан два месяца назад на основании этой жалобы, однако в итоге полиция была вынуждена освободить его за недостаточностью улик из-за нежелания сотрудничества со стороны Нагар.

В автомобиле Рушруша были найдены следы крови, анализ ДНК которых подтвердил, что кровь принадлежала жертве убийства.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 декабря 2016 г.
Разрешено к публикации: убита 31-летняя Теила Нагар, жительница кибуца Гиносар







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Среда, 18 января 2017 г.
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