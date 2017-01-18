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В Израиле

Исполнители теракта в Сароне дали признательные показания

время публикации: 10:33 | последнее обновление: 10:43 блог версия для печати фото
Подозреваемые в исполнении теракта в суде

Житель деревни Ятта Халид Махамрэ и житель деревни Хирбат Ракаа Мухаммад Махамрэ, совершившие летом 2016 года теракт в тель-авивском туристическом центре "Сарона", признались в трех убийствах и 41 покушении на убийство.

Их адвокаты настаивают, чтобы из текста обвинительного заключения был убран пункт об убийстве Иланы Наве, скончавшейся от сердечного приступа.

Житель деревни Ятта Юнас Зин, принимавший участие в планировании теракта, но не участвовавший в нападении, также дал признательные показания, однако прокуратура еще не определилась с пунктами обвинения.

ФОТОРЕПОРТАЖИ
- Теракт в тель-авивской "Сароне"
- "Сарона" на следующий день после теракта

Жертвами теракта в торгово-развлекательном центре "Сарона" в Тель-Авиве, совершенного двумя боевиками ХАМАС, стали четверо израильтян: Идо Бен-Ари (42) из Рамат-Гана, Илана Навэ (39) из Тель-Авива, Михаэль Фейге (58) из Мидрешет Бен-Гурион и Мила Мишаева (32) из Ришон ле-Циона.

Нападение было совершено около 21:30, 8 июня 2016 года. Террористы, одетые в черные костюмы и белые рубашки (по словам свидетелей, они были похожи на юристов или на ультрарелигиозных евреев), смогли пронести в портфелях оружие в помещение ресторана "Макс Бреннер". Сделав заказ, боевики открыли огонь по посетителям соседнего ресторана "Бенедикт": один из террористов был вооружен пистолетом, другой – самодельным пистолетом-пулеметом, кроме того у них были с собой ножи. Террористы убили и ранили нескольких человек в помещении ресторана, потом они выскочили на улицу А-Арбаа, продолжая беспорядочную стрельбу до тех пор, пока их не обезвредили (они были ранены и задержаны).

Утром 9 июня руководство "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло террористической организации ХАМАС) подтвердило, что Мухаммад и Халид Махамрэ были боевиками этой группировки.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 августа 2016 г.
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